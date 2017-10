'Operación Triunfo' censura una canción de Becky G por su contenido sexual

Becky G ha sido la artista invitada este lunes a la primera gala de esta edición de Operación Triunfo. Lo que podría haber sido una actuación más, se ha convertido en toda una polémica en las redes sociales. La artista de Los Ángeles ha interpretado su canción más conocida, Mayores, pero lo ha hecho modificando la letra de la pieza, para evitar así su contenido sexual.

Este cambio no ha pasado desapercibido para los seguidores de la cantante, que han afirmado en las redes que OT 2017 ha censurado la canción. Muchos fans se han mostrado molestos con los cambios. Ante este aluvión de críticas y quejas, Becky G ha decidido explicar el porqué de las modificaciones en su letra y, además, se ha disculpado por las molestias que ha podido causar. Nada más acabar su actuación, ha hecho un Periscope en directo en el que ha agradecido a TVE la oportunidad de poder cantar en OT. Además, ha añadido: "¡Yo no quería cambiar la letra, pero si no lo hacía [asegura cambiando al inglés] no hubiera podido cantar!". Esta ha sido la primera actuación de Becky G en Europa, por lo que la artista se ha mostrado muy contenta de la oportunidad que le ha dado TVE.

La canción Mayores es, sin duda, la más famosa de la cantante. Ha recibido más de 518 millones de visitas en Youtube. El problema, al parecer, es el contenido de la canción, ya que tiene una gran carga sexual. En una de las estrofas, la artista canta "A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme y que me vuelve loca". En lugar de ese fragmento, la letra de Becky G para Operación Triunfo ha sido: "A mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca me haga volar en el aire y que me vuelva loca". Este cambio parece responder al carácter familiar que tiene el programa, pero está claro que no ha gustado a los fans de la cantante.