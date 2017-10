Miss Perú: 'Una menor muere cada 10 minutos víctima de explotación sexual'

"Mis medidas son 82 feminicidios y 156 tentativas en lo que va del año". Estas han sido las palabras de presentación de Karen Cueto, candidata de Lima a Miss Perú 2018. En lugar de dar sus medidas de pecho, cintura y cadera, las 23 finalistas a ser elegidas representantes de la belleza del país sudamericano han dado las "medidas" de los casos de asesinatos y violencia machista en el Estado andino. Y las cifras son alarmantes: el 70% de las mujeres han sufrido en el último año acoso sexual en la calle y una menor muere cada 10 minutos víctima de la explotación sexual.

Las participantes de Miss Perú hicieron algo inesperado cuando les preguntaron sus medidas. pic.twitter.com/XrV8DXM22l — AJ+ Español (@ajplusespanol) 31 de octubre de 2017

A Romina Lozano, ganadora del concurso, le han preguntado cómo combatir los asesinatos de mujeres. "Propongo crear una base de datos con los datos de cada agresor, no solo de feminicidio, y poder protegernos", ha sido su respuesta.

Y es que la organización peruana del certamen de belleza, un concurso que siempre ha sido tildado de machista, ha querido sumarse este año a la lucha. "No más violencia: ese el mensaje que queremos dar en este Miss Perú", ha asegurado el presentador Cristian Rivero tras la declaración de las 23 participantes, la noche del pasado domingo. "No queremos un país con más violencia. No solo se trata de estas 23 mujeres. Se trata de todas las mujeres que tienen derecho y merecen respeto", ha añadido.

Música y titulares de prensa

La organización ha dado un paso más en su compromiso contra la violencia de género, y mientras las concursantes desfilaban en traje de baño, la cantante peruana Leslie Shaw interpretaba la canción Siempre más fuerte -un himno contra la violencia sexista- las pantallas tras ellas reflejaban titulares de diarios locales con noticias sobre violencia contra las mujeres.

Una de las organizadoras del evento, Jessica Newton, Miss Perú 1987, ha asegurado al diario Perú 21 que su objetivo es convertir el concurso en una plataforma que empodere a la mujer y terminar con el estereotipo del que son víctimas las modelos. "Muchas personas asumen que una es tonta por ser modelo. Nos toca demostrar lo contrario. Es hora que los medios dejen de señalar con el dedo a las mujeres".

El hashtag #MisMedidasSon ha sido trending topic en Perú y ha sido noticia en diversos medios locales. Muchos han sido los usuarios de Twitter que han criticado que, para denunciar la lacra de la violencia machista, se haga desfilar a mujeres en biquini.