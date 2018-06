Demi Lovato insinúa que sufrió abusos

Sin duda, la juventud de Demi Lovato no ha debido ser nada fácil. Y es que tras confesar que padeció bulling y anorexia, ahora la intérprete de This is me ha insinuado en Twitter que sufrió abusos sexuales hace tiempo. Esta sorprendente revelación tuvo lugar el pasado martes en un relajado encuentro con sus seguidores.

Una fan preguntó a la exchica Disney cuál había sido la mejor broma que había hecho y ella respondió: «Contraté a una chica de la noche en Las Vegas y la mandé a la habitación de hotel de Max [su guardaespaldas] para sorprenderle. Entró en su habitación sin permiso y le agarró en su área, él flipó jajajaja». Rápidamente muchos se quejaron por la frivolidad con la que Lovato había jugado con un tema como el de la prostitución y los abusos sexuales. Horas más tarde, escribió: «Para todos los que estáis viniendo a por mí, escuchad la letra de Warrior y quizás tengáis un poco más de compasión por alguien que hizo un simple error. De toda la gente, yo sé sobre abusos sexuales. No tenéis que educarme en eso».