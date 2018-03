Griezmann-Costa contra el líder ruso

El Atlético de Madrid retoma este jueves su desafío en la Liga Europa con el inicio de los octavos de final contra el Lokomotiv Moscú en el Wanda Metropolitano, sin casi rotaciones y con Antoine Griezmann y Diego Costa como mejores argumentos contra el líder ruso.

Alejado a ocho puntos del liderato de la Liga a falta de once jornadas, después del 1-0 del domingo contra el Barcelona que puso fin a una racha de ocho victorias en competiciones oficiales, el torneo continental abre la mejor opción de título para el conjunto rojiblanco, el favorito más firme pero aún a falta de seis duelos hasta la final.

En ese camino que se propone el Atlético se cruzó primero el Copenhague, muy por debajo del equipo madrileño, vencedor rotundo desde el 1-4 de la ida en Dinamarca (luego ganó 1-0 en la vuelta), y ahora lo hace el Lokomotiv de Moscú, que sin duda elevará la exigencia para el bloque que entrena el argentino Diego Simeone.

El técnico, cuya trayectoria de 19 choques al frente del Atlético en la Liga Europa incluye dieciséis triunfos y tres derrotas, ya tiene su once definido para el partido, muy similar al que alineó en la Liga ante el Sevilla y el Barcelona salvo por dos variantes: Juanfran Torres por Sime Vrsaljko y Ángel Correa por Gabi Fernández.

No se prevén más novedades. Ni en ataque, con Diego Costa y Griezmann, que vio frenada en el Camp Nou su racha de siete goles en los dos anteriores choques (ha marcado doce dianas en los diez partidos más recientes y 18 en los últimos 22 encuentros), ni en la portería, con Jan Oblak como indiscutible también en este torneo.

Tampoco en el resto de posiciones de la defensa, que se completará con José María Giménez y Diego Godín, por el centro, y Filipe Luis, por la izquierda, ni del medio del campo, con el traslado de Saúl Ñíguez de la derecha al medio y con la continuidad en el once y en sus posiciones de Koke Resurrección y Thomas Partey.

No serán titulares Lucas Hernández, Kevin Gameiro, ya por los 19 goles en esta competición -es el cuarto mejor anotador de la Liga Europa-, Fernando Torres o Víctor Machín, 'Vitolo', que volverá a ser suplente. El extremo, sin minutos el domingo en el Camp Nou, solo ha jugado de inicio uno de los últimos seis encuentros.

Vitolo, por el que el Atlético insistió e insistió el pasado verano hasta que consiguió ficharlo mediante el pago de la cláusula de rescisión para inscribirlo en este mes de enero, solo ha sido titular en cinco de los dieciséis encuentros posibles del equipo rojiblanco desde entonces y en dos de los últimos once choques.

Esa es la alineación con la que Simeone probó en el entrenamiento del martes (este miércoles no ensayó el once) y con la que quiere dar un golpe en la eliminatoria en el Wanda Metropolitano, donde su equipo ha ganado los últimos cinco choques oficiales sin goles en contra, desde el 1-1 con el Girona del pasado 20 de enero.

El Lokomotiv de Moscú, líder en solitario de la liga rusa, viaja a Madrid con serios contratiempos en la delantera, ya que el peruano Farfán y el brasileño Ari aún no están plenamente recuperados de sus problemas musculares. "Ari y Farfan se quedaron en Moscú", dijo este miércoles su técnico, Yuri Siómin, en palabras a 'Sport-Express'.

El entrenador ya reservó a ambos futbolistas en el derbi del pasado domingo ante el Spartak Moscú (0-0), partido marcado por el temporal de nieve y el mal estado del terreno de juego.

El portugués Eder, autor del gol que dio la Eurocopa a Portugal en 2016, fue el jugador más adelantado contra el Spartak, pero su rendimiento dejó mucho que desear.

La baja de Farfán, jugador que vive una segunda juventud en Rusia, es una mala noticia para los rusos, ya que su gran estado de forma es lo que ha permitido al Lokomotiv encaramarse a lo más alto de la clasificación de la Liga rusa.

A la vez, es duda el defensa internacional croata Chorluka, capitán del equipo y que ha estado en el dique seco durante varios meses por lesión.

Por suerte para el equipo moscovita, también se encuentra en un gran estado de forma el portugués Manuel Fernandes, antiguo futbolista del Valencia. Fue el mejor en la eliminatoria ante el Niza, en la que marcó tres goles en la ida en Francia, y el más destacado ante el Spartak.

Los hermanos Miranchuk también son claves en el centro del campo, especialmente Alexéi, un fino mediapunta capaz tanto de asistir como de marcar llegando desde la segunda línea.

Siómin, campeón de liga con los rusos en 2002 y 2004, es un técnico conservador, al que le gusta jugar al contraataque, aunque la ausencia de Farfán convierte al Lokomotiv en un equipo mucho más previsible.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Filipe; Correa, Thomas, Saúl, Koke; Griezmann y Diego Costa.

Lokomotiv Moscú: Guilherme; Ignátiev, Kverkvelia, Pejcinovic, Rybus; Denísov, Antón Miranchuk, Kolomeitsev, Alexéi Miranchuk, Fernandes; y Éder.

Árbitro: Jakob Kehlet (Dinamarca).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 19.00.