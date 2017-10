Hamilton superó a Vettel en unos ensayos que dominó Ricciardo y Alonso fue séptimo

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, superó al alemán Sebastian Vettel (Ferrari) -segundo a 66 puntos- este viernes en los ensayos libres para el Gran Premio de México, antepenúltimo del campeonato, en los que el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) marcó el mejor tiempo y el español Fernando Alonso (McLaren-Honda) fue séptimo.

Hamilton, de 32 años, que acabo segundo ambos entrenamientos -el matinal, por detrás de su compañero finés Valtteri Bottas- tiene la intención de aprovechar su segunda 'bola de Mundial' en Ciudad de México, donde el domingo le bastará ser quinto para festejar su cuarto título de campeón del mundo; o noveno, siempre y cuando Vettel, de 30, no gane la carrera.

El inglés -que ganó su primer título en 2008, con McLaren, y los siguientes en 2014 y 2015, ya con las 'flechas de plata'- marcó el segundo crono en una jornada en la que los mejores tiempos se lograron, como suele ser habitual, en el entrenamiento vespertino. En el que Ricciardo cubrió la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, de 4.304 metros, en un minuto, 17 segundos y 801 milésimas, 131 menos que Hamilton, que el pasado domingo logró en el Gran Premio de Estados Unidos su novena victoria del año.

El británico llegó con posibilidades matemáticas al Circuito de las Américas de Austin (Texas), donde Vettel las echó por tierra al acabar segundo. El alemán, que debe esperar un auténtico milagro para evitar que Hamilton iguale sus cuatro títulos (2010-13, con Red Bull), no pasó del cuarto este viernes en la pista más elevada del Mundial, a 2.250 metros sobre el nivel del mar.

En una jornada en la que el español Fernando Alonso (McLaren-Honda) fue 'el mejor del resto', al acabar séptimo, por detrás de los pilotos de las únicas tres escuderías que han ganado carreras este año; y justo delante del ídolo local, Sergio Pérez (Force India), octavo. 'Checo' acabó tres puestos por delante del otro español, Carlos Sainz, que en esta ocasión sí fue superado por su nuevo compañero en Renault, el alemán Nico Hülkenberg.

Bottas había sido el mejor en el primer acto -con ultrablando-, en el que mejoró en cuatro décimas el tiempo de Hamilton; en una sesión que 'Checo' acabó séptimo, un puesto por delante del doble campeón mundial asturiano; y en la que el talentoso piloto madrileño también ocupó el undécimo puesto en la tabla de tiempos.

Vettel fue quinto -a 762 milésimas del finés y a tres décimas de Hamilton- en el ensayo matinal, que los dos pilotos de Red Bull, el holandés Max Verstappen y Ricciardo, acabaron tercero y cuarto.

En el que rodó el probador de Force India, el mexicano Alfonso Celís, cuyo accidente -por fortuna sin mayores consecuencias-, a algo menos de media hora para el final de la sesión, provocó la interrupción de la misma, durante unos minutos, con bandera roja.

En el vespertino, Hamilton, protagonista de alguno de los trompos, al igual que Sainz y el canadiense Lance Stroll (Williams), repitió segundo crono, en la sesión en la que, de nuevo con neumáticos ultrablandos, se marcaron los mejores tiempos del día.

El campeón de Stevenage -que lidera el Mundial con 331 puntos, 66 más que Vettel- se quedó a 131 milésimas de Ricciardo, ganador este año en Azerbaiyán, y mejoró en 32 a Verstappen, en un ensayo en el que 'Seb' acabó cuarto, a doce centésimas de Lewis.

Alonso, que saldrá desde del fondo de la parrilla, al igual que su compañero belga Stoffel Vandoorne, por haber cambiado ambos el inservible motor Honda de su monoplaza, se inscribió séptimo en la tabla de tiempos, justo por detrás de los finlandeses Kimi Raikkonen (Ferrari) y Bottas.

El astro astur acabó a siete décimas de Ricciardo, con un tiempo de un minuto, 18 segundos y 508, inferior en dos décimas al crono de 'Checo', octavo en la sesión vespertina. En la que Sainz fue undécimo, al girar en un minuto, 19 segundos y 60 milésimas, a un segundo y 259 milésimas del australiano.

Al contrario que en Texas, Sainz no pudo esta vez con Hülkenberg, que fue noveno, justo delante del francés Esteban Ocon, compañero y 'enemigo íntimo' en Force India de 'Checo', que, en su feudo, superó al galo. Que durante estos días ha reforzado su seguridad personal, según él mismo indicó, al haber recibido amenazas que hacían peligrar su integridad física.

Los entrenamientos libres para el antepenúltimo Gran Premio del año se completarán este sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical.