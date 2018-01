Rafael Hernando: "No descarto que Puigdemont aparezca vestido de lagarterana"

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha afirmado este jueves que no descarta que Carles Puigdemont aparezca "vestido de lagarterana". "Que a lo mejor es un disfraz que pasa desapercibido y evita su detención", ha ironizado el diputado de los 'populares'.

Hernando ha insistido en que harán que el candidato de Junts per Catalunya "no sea presidente". "Cualquier acto formal será impugnado. Todo el mundo sabe que es un zombi político, que va a ser inhabilitado", ha manifestado en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa'. El portavoz no descarta que el Puigdemont "acabe en la cárcel" y añade que está actuando con "una cobardía inusitada".

Además, el diputado ha instado a que confíen en las fuerzas de seguridad porque "están haciendo lo posible". Con respecto al 1-O, ha declarado que "no hubo referéndum, se iba con cestos de basura, perdón de ropa sucia", en referencia a las urnas utilizadas. El diputado sostiene que el Gobierno detectó y encautó unas urnas, pero que hubo "una serie de cajas" que no fueron "detectadas bien".

De la Serna, sobre Puigdemont: "Raya lo ridículo"

En la misma línea, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha asegurado que Puigdemont tiene que "hacer frente a sus responsabilidades" y situarse ante la justicia, al mismo tiempo que ha señalado que muchas de sus actuaciones "rayan lo ridículo" y que él vive en "la utopía".

"Si este señor se piensa que es el único en toda España que no tiene que someterse a la justicia y que puede hacer lo que le dé la gana francamente yo creo que vive en la utopía", ha manifestado en una entrevista en Antena 3 preguntado por las últimas declaraciones de Puigdemont en las que no descarta regresar a España para acudir a la sesión de investidura de la próxima semana.

De la Serna sostiene que Puigdemont "tiene que hacer frente a su responsabilidad", regresar a España desde Bélgica -adonde huyó tras la declaración unilateral de independencia en Catalunya-, y "situarse frente la justicia. "Es su obligación todo lo demás son fuegos de artificio de un periplo que nos tiene aburridos", ha sentenciado.