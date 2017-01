Tortas por el diván

El que no quiera verlo es porque esta ciego,o mira para otro lado,ESTE CLUB SIGUE MANDADO POR EL BOLSILLO CERRADO PADRE GONZALEZ,Y ESE NO ARRIESGA UN EURO PORQUE SABE QUE LO PIERDE ,CON ESTA "PLANTILLA" BARATA QUE TIENE AQUI EN EL CORDOBA CF. Su oficio de trilero hace que nos engañe a todos una jornada tras otra,pero San Rafael ya se ha cansado y como nos descuidemos nos vemos en 2ªB ,por obra y gracia de el tacaño Gonzalez.EN EFECTO COMO DICE EL COMENTARISTA,AQUI SIN PONER DINERITOS NO CONSEGUIREMOS NADA..""NO HAY DON...SIN DIN"" ¿¿DE VERDAD NO MANEJA USTED A SU HIJO SR TRILERO GONZALEZ??.A VER SI TERMINAN YA DE IRSE ESTA DISNASTIA,Y VENDEN EL EQUIPO,AQUI YA LES CONOCEMOS EL PLUMERO.""SIN BUENA HARINA (jugadores) NO SE PUEDE HECER BUENA MASA(subir a 1ª)PARA NO HACER EL RIDICULO.