Sergio García: "Augusta me ha abierto los ojos, ahora quiero el British"

La victoria en el Masters de Augusta le ha dado a Sergio García su primer grande, una preciada chaqueta verde que ahora luce con soltura casi a diario en los muchos homenajes que le hacen, y también nuevos objetivos que afrontar con más confianza y menos presión.

"Augusta me ha abierto mucho los ojos”, admitió este martes el golfista, que reconoció que espera que sea “un punto de inflexión muy importante”. García habló en su ‘casa’, el club de Campo Mediterráneo en Borriol, donde empezó a jugar, y rodeado de los suyos, los socios y empleados de la instalación pero también algunos de sus amigos, familiares y su prometida Angela Atkins.

Han pasado dos semanas desde que se coronó en Georgia y García quiere volver a sentir esa sensación. Aunque afirmó que no necesitaba "ganar un ‘major’ para seguir siendo feliz", también dijo que le ha cogido el gusto a festejar “cosas bonitas”. 'Felicidades Sergio', rezaba la pancarta con la que le recibieron.

RETORNO EL 11 DE MAYO

También hubo confeti y un pastel. "Cuántas más veces lo consiga, mejor", apostilló el golfista, que reaparecerá el próximo 11 de mayo en The Players de Florida y que, aunque en junio disputará el Open de Estados Unidos, tiene puesta la mirilla en el British de julio.

"Todo el mundo sabe lo que el British significa para mí y me encantaría conseguirlo antes de colgar las botas", deslizó García, que se mostró consciente de que la chaqueta verde no gana torneos sola, pero reconoció que tenerla colgada en el armario le ha quitado “algo de presión”.

EL HOYO CLAVE

El golfista repasó ante la prensa tanto el recorrido que le llevó a la victoria como los festejos que ha habido desde entonces. Para él, una de las clave de su último recorrido fue el hoyo 12 donde asumió que "si hacía un buen 5 saldría con la sensación de haber hecho 'birdie' y aunque los dos hicimos par, la sensación fue que yo había hecho medio birdie y él medio bogey".

Lo que no hubo fueron 'fantasmas', ni si quiera cuando se le escapó la primera oportunidad para ganar el torneo y muchos se acordaron de cuando hace una década perdió en el desempate en Carnoustie ante Padraig Harrington. "No se me pasó por la cabeza", señaló.

EL SAQUE EN EL CLÁSICO

Esa cuenta pendiente quedará para el British. Y de todas las celebraciones que ha habido se queda con haber podido hacer el saque de honor el pasado domingo en el Clásico y haber recibido la ovación de "85.000 ó 90.000 personas”, algo que le puso “los pelos de punta”.

También habló del triunfo final del FC Barcelona en el tiempo añadido con un gol de Messi. “Como madridista que soy, no me fastidia ni la expulsión de Sergio Ramos, ni el posible penalti a Cristiano Ronaldo, sino el 2-3 que llegó en el último minuto y en un momento de euforia", señaló. "El empate era muy bueno para el Real Madrid, ya que le deba muchas opciones de cara a la Liga, pero esto es deporte", destacó.