«Quizá con más puntos tendríamos más calma»

Cualquiera diría que había perdido, por la mirada, siempre al frente, sin buscar el contacto directo, y el tono, algo apagado para tratarse de una victoria. La situación no es boyante y quizá por eso Luis Miguel Carrión no quisiera alardear ni siquiera en el triunfo. No se explayó en su discurso. «Es muy importante y vital (la victoria), pero hemos conseguido solo tres puntos y ahora hay que ir a Mallorca a ganar», comenzó su comparecencia.

El técnico del Córdoba coincidió con el del Almería en un aspecto. «En el primer tiempo hemos sido mejores y nos hemos ido con un gol a favor; en el segundo, ellos no tenían nada que perder y eso se ha notado, han ido a por el partido y podríamos haber tenido más calma, pero estamos en una situación tensa y quizá con más puntos en la clasificación tendríamos esa calma».

Carrión reconocía que no es partidario de hacer cambios defensivos como los que hizo ayer, al introducir a dos pivotes, Luso y Edu Ramos. «Seguramente en otra situación no me gustaría hacer esos cambios, pero con la situación tan tensa, el partido era difícil, y había gente que estaba llegando justa al final. Siempre intento refrescar zonas de ataque, que son las que quiero que más trabajen, pero hoy (por ayer) no ha podido ser y por lo menos hemos conseguido los tres puntos», destacó.

Hubo una palabra que el técnico repitió con insistencia. «Era un partido tenso, a un punto del descenso, el Almería de Ramis estaba al alza y el equipo ha hecho mucho en la primera parte, ha llegado bien, ha propuesto mucho y la segunda ha sido tensa, se ha jugado poco y hay que hacer mucho esfuerzo», recalcó.



Respecto a la tangana final no quiso pronunciarse, aunque en parte la justificó. «No la vi, pero nos estamos jugando mucho, así que es normal, y cuando pierdes te vas fastidiado; hay que entender las acciones y todo lo que ocurre en el terreno de juego».

El entrenador blanquiverde es consciente de la importancia que tendrá El Arcángel en el final de temporada. «Teníamos cinco partido en casa, contando el de hoy, y si ganamos todo aquí seguramente nos salvaremos, pero mi mente está puesta en mejorar fuera; no quiero seguir con derrotas ni con esta dinámica, por mucho que la imagen sea mejor, así que hay que conseguir ganar en Mallorca, que además es otro rival que está en descenso, y voy a trabajar toda la semana lo máximo que pueda y mi vida me permita para conseguirlo».