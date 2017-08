Márquez reduce a la nada a sus rivales en Austria

Decíamos ayer...que quien había logrado el mejor crono en los entrenamientos era el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) pero que quien metía miedo, y mucho, era Marc Márquez (Honda). Pues bien, hoy, en el entrenamiento decisivo, aquel con el que se configura la parrilla de salida de mañana (14.00 horas, Movistar+ y Vodafone) del Gran Premio de Austria, que se celebra en el precioso Red Bull Ring, el tricampeón del mundo más joven de la historia, el 'nen de Cervera', ha logrado, no solo el mejor tiempo, no solo su 'pole position' número 70 --nadie tiene tantas, ¡nadie!--, sino que, de las cuatro vueltas más rápidas que se han dado, tres han sido suya, solo superado, ven, por 'Dovi', que mañana ocupará la segunda plaza, junto a un portentoso Jorge Lorenzo (Ducati), que ha conseguido el tercer mejor crono.

Márquez lleva ocho primeras filas en los 11 grandes premios que se han disputado y la 'pole' de hoy es su tercera 'pole' consecutiva. El catalán, ganador de tres de los cuatro últimos campeones del mundo que se han disputado, suma 70 'poles' en toda su carrera por 65 de Lorenzo y 64, de Valentino Rossi (Yamaha), que mañana saldrá desde la tercera fila, mientras que su compañero, Maverick Viñales, arrancará desde la segunda.

"Buscaré el podio, pero puedo hasta ganar", reconoce Márquez

Márquez (1.23.235 minutos) ha estado hoy espectacular e, incluso, le ha sobrado tiempo para poder perseguir, espiar y analizar a Dovizioso (1.23.379) en su última vuelta. Es verdad que una cosa es el entrenamiento de la 'pole' y otra, muy distinta la carrera, pero el ritmo de Márquez es sensacional, tal y como han reconocido todos sus adversarios. "Salgo segundo lo que es fantástico teniendo en cuenta que el primer es Marc, que lleva un fin de semana espectacular", dijo Dovizioso, que desde su llegada a Spielberg ha sido considerado el gran favorito para ganar, pues las Ducati ya ganaron, el pasado año, con el italiano Andrea Iannone.

"Estoy, sí, muy feliz, mucho, entre otras cosas porque, desde que llegamos aquí, circuito en el que el año pasado sufrimos mucho, no he dejado de mejorar y mejorar", contó Márquez. "Ahora solo falta elegir bien el neumático trasero, pues he visto que todo el mundo va muy bien y serán decisivas las últimas vueltas. Estoy para podios, sí, pero, visto mi excelente ritmo, creo que, si se tercia, hasta puedo ganar".