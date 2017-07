Luis Carrión: Para mí, bastante completo

Un satisfecho Carrión comentaba tras el triunfo que «tener un resultado positivo siempre es bueno». El análisis del partido era claro: «Creo que la primera parte ha sido muy buena, estoy muy contento con ella, un tramo de la segunda no me ha gustado tanto y cuando hemos mejorado un poquito nos hemos puesto por delante», por lo que enjuiciaba que «el partido ha sido bastante completo».

Sobre la lesión de Jaime Romero, Carrión explicó que «parece que se le ha ido un poco del lateral interno, pero no parece que tenga mayor problema. Él se conoce y dice que no cree que sea mucho». La actuación de Stefanovic también fue destacada, aunque Carrión explicó que «han sido muchas por errores nuestros, por querer anticipar cuando estábamos o no estábamos en ventaja. Creo que hay que ir un poco para atrás, hay que estar más tranquilos y defender más juntos. Han sido buenas intervenciones, con tranquilidad, buen juego por arriba, que ha dado seguridad al equipo y también con el juego de pies». Carrión insistió en que el día 3 se jugará el amistoso previsto, pero será difícil con un Primera o Segunda «pues tienen su calendario hecho».

Finalmente, el técnico recalcó que «hemos trabajado mucho situaciones con balón; siempre es más fácil hacerlo porque es más divertido. A mí me ha gustado la presión hacia arriba, bastante bien, que siempre cuesta más porque es más aburrido para el jugador».