Críticas a Piqué por el documental de la decisión de Griezmann

Se queda. Antoine Griezmann ha anunciado su continuidad con el Atlético y ha puesto fin al culebrón de los últimos meses. Pero las críticas no han cesado. Porque el delantero francés ha hecho pública su decisión a través de una vídeo-entrevista emitida por Movistar y producida por Kosmos Studio, propiedad del azulgrana Gerard Piqué; quién no ha dudado en dar bombo a la noticia a través de sus redes sociales.

A media tarde, el central azulgrana empezaba a calentar los ánimos con un tuit en el que decía estar esperando la decisión de Griezmann con palomitas. En él, se podía ver un primer vídeo del colchonero hablando de su intrigante futuro. "Estaréis hartitos por los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan... Pero la verdad es la que voy a decir ahora", decía el francés a modo de 'teaser'.

Las palabras eran de Antoine, pero el retuit parecía el nuevo 'se queda' de Piqué y las redes no tardaron nada en responder al catalán, que acto seguido subió otra publicación desvelando quién estaba detrás de la producción de los vídeos (Kosmos Studios) y felicitando a su grupo de trabajo.

EL PODER, PARA LOS JUGADORES

Las críticas al azulgrana no han parado de llover desde entonces. La gente no entiende como un jugador del Barcelona (en realidad son dos porque Umtiti también subió un tuit en el que decía que le faltaban palomitas para ver el anuncio de su compañero francés) puede producir y dar publicidad a la decisión de un jugador que decide no fichar por su club. "¿Nos puedes explicar qué está sucediendo?", aclamaba la gente a través de Twitter.

🤣🤣🤣 me faltan las palomitas 🍿 https://t.co/5nLCaZjuJp — Samuel Umtiti (@samumtiti) 14 de junio de 2018

Pero Piqué, tranquilo, hizo caso omiso a las críticas y prosiguió con otro tuit en el que daba las gracias a Antoine Griezmann por las últimas semanas y le deseaba suerte en el Atlético. Entonces, las palabras de los aficionados subieron de tono. Acusaban a Piqué de burlarse de la directiva azulgrana, quién hace pocos días aseguraba que la estrella francesa recalaría en el Camp Nou.

Y el '3' del Barça decidía responder. "Habrá gente que lo criticará, porque todo lo nuevo puede generar rechazo. Pero la reflexión más importante que deja #LaDecisión es que, a veces, no todo lo que os venden es cierto", sentenciaba.

Y recordad una cosa. Habrá gente que lo criticará, porque todo lo nuevo puede generar rechazo. Pero la reflexión más importante que deja la #LaDecisión es que a veces, no todo lo que os venden es cierto. Buenas noches. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 14 de junio de 2018

EMULANDO A LEBRON JAMES

Esta es la primera vez que en España un jugador anuncia una decisión tan importante de esta manera. Pero existen precedentes en Estados Unidos. De hecho, la puesta en escena de Griezmann emula a LeBron James, que el 8 de julio de 2010 anunció públicamente que dejaba los Cleveland Cavaliers para fichar por el Miami Heat a través de un programa de ESPN al que llamó 'The decision'. El procedimiento fue el mismo, suspense, más suspense y decisión televisada. El resultado, también: críticas al jugador por entender que estaba jugando con los aficionados de ambos equipos para sacar un rédito económico.

La decisión del francés le ha dado todavía una vuelta más, ha ido creando expectativa de la decisión con publicaciones anteriores a la misma a modo de avance. Lo ha hecho a través de Movistar pero con la producción de Kosmos Studio, empresa que tiene como fundador y presidente al central del Barcelona y que además está avalada por Hiroshi Mikitani, presidente y director general de Rakuten, patrocinador oficial de la camiseta del conjunto catalán. El contacto previo también tuvo vinculación con Piqué, pues fue a través de la plataforma 'The Power to the players', red social que el azulgrana creó junto a Sergio Ramos.