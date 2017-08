El Córdoba se encomienda a San Rafael

Sin presencia ni del máximo accionista ni del presidente del club, ni de ningún cargo directivo, el Córdoba CF ha realizado en el mediodía de este jueves la tradicional ofrenda floral al custodio San Rafael, en la iglesia del Juramento.

Al acto sí ha acudido la primera plantilla al completo así como el cuerpo técnico, capitaneado por el entrenador, Luis Miguel Carrión, que antes del inicio del acto realizó unas declaraciones ante la prensa allí desplazada.

El técnico barcelonés se mojó sobre varios de los temas candentes en esta semana previa al inicio liguero. Así, ha asegurado estar "contento" con la situación del equipo, consciente que tras una pretemporada de récord ahora viene "lo importante". Carrión ha analizado las ocho victorias en ocho amistosos veraniegos, asegurando que "el equipo entrena bien desde el primer día y los resultados nos han acompañado".

CARRIÓN: QUEREMOS UN BANDA DERECHA

Cuestionado sobre las incorporaciones que restan en lo que queda de mercado, el entrenador cordobesista ha reconocido que "queremos estar mejor y ser un poco más competitivos, por lo que el club está peleando en ello, buscando algo que pueda mejorar". No se escondió a la hora de señalar cuáles son las posiciones que considera de refuerzo prioritario: "Sobre todo estamos buscando bandas. En banda derecha yo cuento a Alfaro pero no es un banda puro, por lo que quizás nos faltaría eso y es lo que estamos buscando".

Pero tampoco le obsesiona a Carrión la llegada del extremo diestro. Entiende que "hemos hecho cosas bien, es una ventaja tener más o menos cerrada la plantilla pronto", y si el Córdoba intenta "traer la incorporación de banda" será mirando todos los mercados, incluido "el mercado de primera que pueda abrirse", aunque insistiendo en que "tampoco hay que ir con prisas". El entrenador entiende que "cuando un jugador llega a finales de agosto, sin haber trabajado nada en pretemporada, llega bajo de forma y cuesta un poco más", por lo que su planteamiento es el de "mirarlo todo, estar pendientes de cualquier movimiento", considerando que "todo lo que pueda ser para mejorar bueno es".

GIANNIOTAS, POSIBLE REFUERZO A PRÉSTAMO

El técnico blanquiverde aceptó que el club está interesado en uno de los nombres que más se han vinculado al Córdoba en los últimos días, el griego Gianniotas: "Hemos visto a Gianniotas, a Chuli y a más gente. Gianniotas es muy buen jugador, pero mi opinión y lo que le he trasladado al club, que está de acuerdo, es que mi experiencia en Córdoba con jugadores cedidos no es muy buena y a mí no me gusta, personalmente".

De sus palabras se extrae que la opción de incorporar al extremo diestro heleno es vía cesión, y desde su punto de vista "acertar con un cedido es complicado, porque al final todos tienen su equipo el año siguiente. Es complicado que se impliquen al 100% cuando tienen contrato con otro equipo para la próxima temporada". "Otra cosa es cedido con una opción de compra en el futuro, que es muy diferente. Veremos un poco lo que hay, es difícil negociar con equipos grandes (por Olympiakos) a veces, porque tienen sus pretensiones, pero es un jugador que hemos visto, sí".