Álex Gómez: «Decir un objetivo a largo plazo es mentirnos»

Álex Gómez ofreció su primera rueda de prensa desde que fue nombrado, en marzo, nuevo director deportivo del Córdoba. Fue en el hotel de concentración del equipo en Benahavís y recalcó mucho «el gran grupo humano» que se había logrado componer durante este verano. Obviamente, algunos enlazaron esas palabras con la política de salidas del propio club, en la que tres de los cuatro capitanes de la campaña pasada ya no están. En cualquier caso, Gómez también habló de fútbol y añadió que «el grupo deportivo también creemos que da un nivel muy alto».

Sobre configuración de plantilla no dejó nada claro en el apartado de incorporaciones, más allá de repetir en multitud de ocasiones la coletilla «estamos trabajando en ello». Eso sí, descartó que hubiera ninguna salida más «viendo el desarrollo de la pretemporada, en la que hay muy buen clima».

Se resistió Gómez a plantear ningún tipo de objetivo para este Córdoba. «Créeme, aunque la gente a veces se mofa, estoy muy de acuerdo con las palabras del Cholo Simeone, cuando dice partido a partido». Así que el director deportivo blanquiverde concluyó que «nunca voy a prometer a nadie fijarnos un objetivo a largo plazo, porque eso se nos puede volver en contra».

También se le recordó la intención de la entidad blanquiverde de incorporar a cordobeses a la primera plantilla. «Cuando se dijo lo de acordobesar el Córdoba es verdad que no se dijo que se haría de un año para otro», aunque reconoció que «hay jugadores cordobeses que dan el nivel, nos interesamos por ellos, nos gustan y nos gustaría tener más cordobeses en la plantilla», por lo que dio a entender que algunos intentos se quedaron en eso, en intentos. Máxime cuando afirmó posteriormente que «el mercado del fútbol es cambiante, tiene una evolución constante y es difícil tener lo que uno quiere o desea». Para zanjar el asunto, Gómez remató que «hemos sondeado el mercado con jugadores cordobeses, pero tenemos lo que tenemos y estamos muy contentos. En el futuro tendremos jugadores cordobeses en el Córdoba, seguro», sentenció.

También se le planteó a Gómez el límite salarial y en qué lugar se situaría el Córdoba en ese concepto dentro de la categoría.

«No puedo decirlo ahora, porque la pretemporada no ha terminado aún y pueden suceder cosas», comenzó diciendo, para ampliar posteriormente que «nos movemos en el presupuesto de estos años», es decir, en mitad de la tabla, aproximadamente. Sin embargo, Gómez defendió que «a veces no se trata de tener un buen presupuesto, sino de saber escoger bien». «A lo mejor nosotros no estaremos dentro de los top», comentó, «porque evidentemente hay tres o cuatro equipos que por ayudas al descenso y tal tienen más que el nuestro, pero creemos que al adelantarnos con el alud de fichajes que hicimos, hemos ido por delante de muchos equipos en el mercado. Y hemos tenido lo que queríamos». Por lo tanto, el director deportivo blanquiverde aseguró que «estamos satisfechos», tanto, que «aunque tuviéramos mayor presupuesto estaríamos igualmente satisfechos y gastaríamos a lo mejor lo mismo o parecido».

En cualquier caso, Álex Gómez quiso dejar claro que «trabajamos en equipo», dentro de un grupo de «seis o siete personas en el que hay scoutings, secretario técnico y gente que trabaja vía ofimática,en temas de estadísticas y demás». El catalán insistió en que «no soy sólo yo, me llevaré el momento de gloria o cuando llegue el momento también viviré el palo», pero «todas las decisiones las consensuamos, no son decisiones que tomemos a la ligera, sino que están consensuadas, estudiadas y trabajadas». E insistió, finalmente, en que «decir un objetivo -para el equipo- a largo plazo es mentirnos».