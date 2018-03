Melendi aboga por la igualdad en su nuevo disco, 'Ahora'

Melendi sigue soplando a favor del cambio en su último disco, «un bebé prematuro» que llega solo año y medio después de su anterior álbum y en el que, cantando junto a Alejandro Sanz, aboga por la igualdad entre hombres y mujeres y por las «revoluciones personales» como motor de transformación social. «Entiendo mucho el movimiento feminista, aunque a veces se pase, pero lo entiendo, y aún así a veces me sorprendo en actitudes machistas, porque las tenemos en el inconsciente», reconoce el músico ante la salida al mercado este viernes de Ahora (Sony Music), su noveno álbum de estudio.

A un días de la huelga del 8-M por los derechos de las mujeres, en el oído resuena la alusión de Ramón Melendi (Oviedo, 1979) a extralimitaciones del feminismo. «Me refiero a cuando no se pretende ser igual, sino pasar por encima del otro. Yo no quiero ni machismo ni feminismo, porque no me gustan las polaridades», señala a Efe.

En su nuevo trabajo, intenta aportar su granito de arena a una lucha que considera justa a través del tema Déjala que baile, que interpreta junto al joven rapero Arkano y Alejandro Sanz, quien escogió personalmente este corte. «Le llamé y le dije que estaba haciendo el disco de mi vida y que me moría por que estuviera en él. Para mí este es un álbum muy bonito por cómo me sentí y por cómo salió. Está dedicado a una persona muy importante que ya no está», dijo.