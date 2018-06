La expansión de Covap

Las políticas de alianzas y compras de la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, Covap, en los últimos años, está llevando a la empresa a lograr un posicionamiento de privilegio en el sector lácteo nacional. Todas esas operaciones se han hecho con un objetivo común: proveer al grupo de distribución valenciano Mercadona de la leche que ofrece a sus clientes bajo la marca blanca Hacendado. El objetivo se ha cumplido y la empresa con sede en Los Pedroches se ha consolidado como interproveedor lácteo de Mercadona en una amplia franja del territorio español con los vasco-navarros de Iparlat y los catalanes de Lleters de Catalunya como socios. La leche que llega a los hogares fieles a la marca propia de Mercadona se produce y envasa en Castilla-León, Cataluña, Andalucía y Galicia y todas tienen ya a Covap como denominador común.

La semana pasada se conoció que la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches alcanzaba un acuerdo con Leche Celta para la adquisición de la planta de leche de Meira (Lugo) y de todos sus activos. Ambas entidades informaban en un comunicado de que la operación, que la cooperativa cordobesa ha llevado a cabo a través de su filial gallega Naturleite, garantiza la continuidad de los puestos de trabajo, así como la actividad de la fábrica y las relaciones que actualmente se mantienen con los proveedores de leche. Dicha operación -de la que no han facilitado la cuantía- está supeditada a la aprobación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y tendrá efectos a partir de enero del 2019.

La planta de Meira, perteneciente a Leche Celta, filial del grupo Lactogal en España, ha sido abastecida durante los últimos cinco años por más de 250 ganaderos gallegos con materia prima exclusivamente gallega. La planta gallega cuenta con unas instalaciones de 12.000 metros cuadrados y tiene una capacidad de producción total cercana a los 150 millones de litros de leche envasados al año.

En enero del 2019

Naturleite seguirá destinando la actividad de esta fábrica a la producción de leche de marca Hacendado para Mercadona, «lo que permitirá seguir garantizando que sea producida por ganaderos gallegos y envasada en su lugar de origen». Durante los meses de junio a septiembre, Antonio Larrea, director de Naturleite, permanecerá en contacto directo con el equipo de la planta de Meira, siendo en los meses de octubre a diciembre cuando se prepare la llegada de Covap a la planta gallega, que será efectiva el 2 de enero del 2019, fecha en la que Covap se hará con el control de la misma a todos los efectos. Con esta operación, según el diario económico Expansión, Covap pasará a ser el tercer operador lácteo por volumen de compras de España, con algo más de 500.000 toneladas anuales, por detrás de Lactalis (1 millón de toneladas) y Capsa-Asturiana (850.000 toneladas anuales).

La expansión del área de lácteos de Covap de la mano de Mercadona se materializó por primera vez en el 2007. Los cordobeses, junto con los vasco-navarros de Iparlat, se unían para crear Lactiber. Nueve años después llegó Làctia Agroalimentaria en Cataluña, creada junto con Lleters de Catalunya en octubre del 2016. Para poder desarrollar este proyecto, Làctia Agroalimentaria adquirió la planta de Iparlat en Vic (Barcelona). Ahora le ha tocado el turno a Galicia.

Los movimientos de Covap, que por otro lado ha logrado salvar su marca propia, comprado plantas que no conllevan el aumento de producción de sus socios productores en Andalucía, ya que en todas las operaciones realizadas se garantiza que la leche seguirá siendo producida por los ganaderos de esos territorios, envasadas en esas zonas para suministrar directamente a Mercadona, no se entiende en Los Pedroches si no es por la necesidad de preservar su posición de prevalencia en Mercadona frente a otros actores interesados en entrar a repartirse el pastel que el grande de la distribución del Levante representa. La pregunta que se ha dejado oír es: ¿Conviene poner todos los huevos en la misma cesta?