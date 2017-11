El exjefe de la Policía no volverá al cargo por ser un puesto de confianza

El exjefe de la Policía Local de Puente Genil, Lorenzo Humánez, se habría incorporado ya a la plantilla del cuerpo tras haber estado varios meses de baja por enfermedad, según ha podido saber este periódico. Humánez fue cesado de su cargo por el alcalde, Esteban Morales, después de haber incurrido en una serie de contradicciones en el relato del caso Ciber, por el que fue juzgado y del que finalmente quedó absuelto con sentencia firme en la Audiencia Provincial el pasado mes de junio.

El inspector, según fuentes consultadas por este periódico, habría vuelto a su puesto de trabajo aunque está haciendo uso en la actualidad de los días de vacaciones que le corresponden. No obstante, y aunque el Ayuntamiento no se ha pronunciado aún al respecto de forma oficial, tendrá que decidir si Humánez regresa a su anterior puesto de jefe de la Policía Local de Puente Genil o no, así como qué posición tendrá a partir de ahora en el organigrama del Cuerpo.

Aunque Humánez quedó absuelto, en su declaración sí reconoció haber utilizado su teléfono oficial del Ayuntamiento para contactar con la menor sobre la que se originó este caso de prostitución de menores, lo que le costó el cese inmediato del cargo de jefe. Según ha podido saber este periódico, el agente seguiría siendo inspector al haber obtenido su plaza por oposición, pero las opciones de recuperar el puesto de jefe de la Policía Local pontanesa son muy remotas.

Tras ser cesado como tal, el alcalde indicó a finales del año pasado que la decisión definitiva sobre el futuro del agente se tomaría cuando hubiera una sentencia judicial firme, que existe desde este verano. Desde entonces, el Ayuntamiento guarda silencio con respecto a este capítulo, sobre el que la institución local debe tomar una decisión muy delicada.

En la actualidad, el puesto de jefe de la Policía Local de Puente Genil lo ostenta Jesús Miguel García, subinspector nombrado como tal en el mes de mayo del año 2016.