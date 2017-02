La Diputación logra un nivel de ejecución del 83,84% en el presupuesto de 2016

El vicepresidente cuarto y delegado de Hacienda de la Diputación de Córdoba, Salvador Blanco, ha dado hoy a conocer el resultado del análisis de la liquidación del presupuesto de la institución provincial para 2016, un estudio que arroja como dato más significativo un nivel de ejecución presupuestaria del 83,84% en su estado de gastos, lo que supone “el mejor dato de los últimos 21 años y diez millones de euros más ejecutados que en 2015”.

Salvador Blanco ha explicado que “este porcentaje se ha ido incrementando; así en 2015 fue del 83,51%, en 2014 del 82,52% y en los años 2013 y 2012 del 72,34% y del 71,94%”.”No estamos contentos con estos datos pero hay que poner en valor este porcentaje y estamos trabajando para que cada año se aumente”, ha señalado.

En este sentido, Blanco ha insistido en que “hay variables complicadas que inciden en el nivel de ejecución, como es el caso de los Planes Provinciales que llevan implícito un proceso muy complejo y lento por eso este año la ejecución en estos planes aumentará de forma considerable”.

Por otro lado, el también vicepresidente cuarto se ha referido a los datos de contratación de obra pública de la institución provincial, abundando en que “hemos comparado las cifras de otros años y en 2012 se adjudicaron obras por importe de 2.927.542 euros y en 2016 hemos adjudicado obras por 13.295.936 euros, un 350% más que en 2012”.

Salvador Blanco ha abundado en la idea de que “si no se ha ejecutado más es por ahorro y cuestiones como la tasa de reposición. Además, en gastos corrientes se ejecuta menos porque no ha habido necesidad y en infraestructuras porque, como he apuntado, son procedimientos complejos sometidos a muchos controles lo que paraliza los procesos”.

Como conclusión, el delegado de Hacienda ha recordado que “la parte del presupuesto no ejecutada pasa al superávit de la liquidación que va a amortización de deuda y otra parte a inversiones financieramente sostenibles”. A este respeto, Blanco ha manifestado que “todo apunta a que se va a poder dar una solución a esto y no vamos a tener que destinarlo todo a amortización de deuda sino a planes de inversiones”.