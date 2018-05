«Dejaré el Ayuntamiento al inaugurarse el hospital»

El 2 de mayo, José Antonio Ruiz Almenara anunciaba a la asamblea del PSOE de Palma del Río que no se presentará como candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales del 2019, con el deseo de «terminar como empecé, como concejal». De esta forma, Ruiz Almenara avanza que su intención es ocupar un lugar en la lista del PSOE, porque «hay proyectos, compromisos adoptados», y afirma que se marchará «cuando el hospital se inaugure». Dice más: «Que lo inaugure una alcaldesa socialista».

-¿Por qué en este momento?

-Cuando llegué a la Alcaldía en el 2007 ya pensé en este itinerario si las cosas funcionaban bien y con alternativas de personas que asumieran el relevo. Me marqué tres mandatos, y después de 12 años entiendo que no se puede tener tendencia a perpetuarse en los cargos. No sé, cuando pasen 4 años, cuáles serán las condiciones.

-¿Es el tiempo político para el relevo?

-Siempre que he llegado a un cargo de responsabilidad he estudiado el compromiso, también cómo y cuándo me voy. Hay que saber irse con ilusiones y proyectos para transmitir ganas, optimismo al liderar un proyecto colectivo con voluntad de superación. Siempre he confiado en mi pueblo, en mi partido, tengo la garantía de que hay personas que lo pueden hacer muy bien para dejar el Ayuntamiento en la mejor situación. La garantía está en iniciativas que ponen valor añadido a la ciudad, y el momento es de fortaleza.

-¿Entiende que esta decisión ha provocado extrañeza en la ciudadanía ante proyectos iniciados bajo su mandato?

-Vivimos para nuestros compromisos adoptados con la ciudadanía, en el objetivo de mejorar la ciudad. El PSOE ha empezado la carrera electoral por el proyecto, lo presentamos el 14 de abril, otra fecha histórica, como el 2 de mayo. A los compromisos iniciados y por iniciar no vamos a fallar. Ya he expresado mi intención de estar disponible, de ser concejal y dedicarme a proyectos que están sobre la mesa. Mi itinerario en el Ayuntamiento finaliza cuando el hospital se inaugure, que lo haga una alcaldesa socialista. Entonces dejaré el equipo de gobierno, habré cumplido con los compromisos adoptados. Son proyectos que van desde juventud, agricultura, desarrollo, ahorro y eficiencia energética, plan museístico para Santa Clara con el espacio de la Fundación Victorio & Lucchino, y el hospital.

-La cuenta atrás suma un año y un mes. ¿Va a levantar el pie del acelerador en este tiempo al frente de la Alcaldía?

-Voy a trabajar más. En una carrera de fondo siempre se reservan para el final todas las fuerzas. Hay mucho trabajo, muchos planes, nuevos planteamientos rentables para dar respuestas a problemas, hay que agudizar el ingenio y creo que en el Ayuntamiento de Palma se ha agudizado para atravesar el tiempo de crisis: fondos europeos, las 3 plantas termosolares -una en suelo municipal-, la apuesta por las renovables atrasó la entrada de la crisis económica. Ahora hay nuevas perspectivas gracias a las renovables, empezará la construcción de una fotovoltaica y trabajamos en dos proyectos, una planta de biomasa y otra de producción de metano en el polígono industrial para que una empresa sea autosuficiente energéticamente.

-¿Qué ha cambiado en Palma desde su llegada en el 2007? Entonces, en su discurso de investidura dijo: «Trabajaremos por una ciudad más próspera y solidaria. Palma del Río es de todos y la construiremos entre todos».

-Creo que Palma es más participativa, hay que tener en cuenta elementos de prosperidad. Se está construyendo entre todos, desde la participación, desde planes estratégicos: igualdad, turismo, vivienda y suelo, eficiencia energética. Son herramientas de convivencia, una apuesta por la justicia social y la solidaridad, hemos avanzado en igualdad y convivencia. Se ha trabajado desde derechos para ser respetuosos con las necesidades de todos. Tras anunciar que no repetiré como cabeza de lista, ya he dicho públicamente que, evidentemente, me habré equivocado en muchas cosas. Pido disculpas, pero he pretendido atender el interés general.

-¿Qué momentos duros destacaría?

-El tiempo de crisis, escuchar a familias que lo han pasado muy mal, a muchas personas, familias con problemas, que no llegaban a fin de mes. He llorado en la Alcaldía ante situaciones díficiles de resolver. Hemos estudiado mucho, hemos ido a Europa buscando soluciones y dinero, no se pueden incrementar impuestos, había que traer dinero, y creo que hemos sido de los pueblos que más recursos económicos ha traído de Europa. En junio del 2007 la crisis no estaba sobre la mesa. La crisis, como ya he dicho, afectó con dureza a Palma en el 2012. Ha sido referente del trabajo de este despacho, de esta Alcaldía y el equipo de gobierno el índice del paro. La tendencia de empleo crece y disminuye el desempleo (el último dato es un 10,32%). Hay 1.453 personas en paro, un 6,38% menos que hace un año, 99 personas menos. Todo el trabajo ha tenido y tiene como finalidad generar riqueza, empleo, nuestro objetivo está en proyectos a corto y a largo plazo que mejoren sustancialmente las perspectivas de la ciudad.

-¿Se siente cansado?

-Dejé la secretaría general del PSOE de Córdoba porque tenía vocación de trabajar por mi pueblo, por Palma del Río. No he tenido ni tengo la mínima duda de haber desaprovechado ninguna oportunidad. Sinceramente, he tenido mucha suerte, cuesta mucho trabajar en lo que se quiere, y yo he podido hacer lo que me ha gustado, que es para sentirse feliz y satisfecho. Que ahora me marche no significa que no tenga ganas de trabajar por Palma, me siento con ganas para seguir desarrollando proyectos y tendré más tiempo para ellos. Ya he declarado que es el momento de apostar por la igualdad, de que una mujer esté al frente de la Alcaldía. El PSOE de Palma ha tenido la responsabilidad de liderar el gobierno municipal desde las primeras elecciones democráticas. Después de 40 años, es hora de que sea una mujer socialista la que se ponga al frente de este ayuntamiento. Ya he expresado mi intención de estar disponible, de ser concejal y dedicarme a proyectos que hay sobre la mesa, cumplir con los compromisos adoptados. Sencillamente, es el momento idóneo para que se produzca el relevo.

-¿Cuál es el proyecto que va a marcar la vida de Palma?

-Voy a pedir que se siga trabajando a tope en muchos proyectos, que se siga trabajando a tope en este tiempo, hasta las elecciones, sin perder de vista el hospital. Quiero ser garante de este proyecto, voy a empeñarme como sabe la gente que me empeño. Es el gran proyecto de ciudad, la sanidad va a cambiar mucho en Palma, así como la calidad y seguridad de la atención sanitaria. El hospital de alta resolución nos convertirá en referente en la comarca, aglutinará la comarca, el territorio. Si todo transcurre con normalidad, el hospital estará terminado a finales del 2020.