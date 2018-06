Solo uno de cada cuatro cordobeses tiene reservadas sus vacaciones de verano. Así al menos se desprende de las últimas estimaciones que maneja la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba, desde donde se indica que el 25% de los cordobeses habían reservado ya sus vacaciones para este año al término del pasado mes, un porcentaje que ha disminuido respecto al año pasado más de un 10%, ya que desde esta asociación empresarial se hablaba a principios de mayo de 2017 que el porcentaje de cordobeses previsores alcanzaba el 35%.

Lógicamente, esto no significa necesariamente que menos cordobeses vayan a irse de vacaciones, sino que las reservas contratadas a través de las agencias han disminuido. En concreto, mas de un 15% respecto a estas mismas fechas del pasado año, según indica el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba, Antonio Caño.

Las posibles causas de este descenso en el ritmo de contratación son difíciles de precisar, aunque en lo que parece no haber cambios es en las fechas para las que se suelen hacer estas reservas, entre el 15 de julio y el 18 de agosto; en los precios, «que se mantienen respecto a 2017», según Caño; y en el perfil del viajero de verano cordobés. Así, el perfil medio sigue siendo el de una familia que suele contratar 5 ó 7 días fuera, con un gasto medio en familias de cuatro miembros de entre 1.600 y 1.800 euros en hotel de 4 estrellas a media pensión.

En lo que sí hay cambios, con la excepción de la cordobesa Fuengirola, es en el orden de los destinos preferidos para este verano reservados a través de agencias, pues las contrataciones de cruceros por el Mediterráneo y viajes por centroeuropa le han arrebatado el primer puesto a la Costa del Sol, que en todo caso sigue siendo el destino preferente de muchos cordobeses.

Por lo que respecta a otras zonas de playa andaluzas, Cádiz, Huelva y Almería siguen teniendo tirón, siendo Cádiz la zona más cara para un alojamiento de calidad media, en relación a las playas almerienses y onubenses, «que se dan la mano» en cuanto a precios, apunta Antonio Caño. A pesar de ello, es en Cádiz donde a fecha de hoy hay ya más dificultades para encontrar plazas. Todo ello teniendo en cuenta que la presión que ejerce la demanda de turistas extranjeros que apuestan por destinos nacionales ha disminuido, ya que según el presidente de la Asociacion de Agencias de Viajes de Córdoba hay «bastante menos demanda internacional, en torno al 18% y 20% menos con respecto a los dos últimos años». En este contexto, está por ver cómo se comportará este verano la demanda del turista nacional, que, año tras año, coloca a Andalucía como lugar vacacional de preferencia.

En todo caso, para los que aún no hayan reservado sus vacaciones (porque no sepan si van a poder tener o desconozcan aún qué días tendrán disponibles), ¿es mejor contratar en cuanto se pueda o esperar hasta el último momento en busca de ofertas de última hora? «Siempre reservar ya», aconseja Caño. Aunque no todos los cordobeses opinan lo mismo.