El PP exige a Junta y Ayuntamiento planes dedicados a los jóvenes

El PP ha exigido esta mañana a Junta y Ayuntamiento más planes dedicados a los jóvenes y ha dado a conocer la iniciativa de Nuevas Generaciones, que presentará mociones para reclamar, entre otras cosas, financiación para proyectos juveniles.

La presidenta provincial de Nuevas Generaciones del PP, Cintia Bustos, ha denunciado esta mañana que “tanto para la Junta como para el Ayuntamiento los jóvenes seguimos sin ser una prioridad”. A su juicio, la Junta “llega con un proyecto de juventud cuatro años tarde”, que es “un corta y pega” de todas las medidas que están llevando a cabo y que son “insuficientes”. A esto se une “la falta de dotación económica para los ayuntamientos”. Bustos echa en falta un plan joven en Córdoba, lamenta la cantidad de instalaciones cerradas que hay, critica la falta de horarios más amplios en las bibliotecas, y piensa que no hay formación profesional suficiente orientada al tejido económico de la ciudad.

Por su parte, el presidente nacional de NNGG del PP, Enrique Rodríguez, se ha referido a la ley de juventud de la Junta, asegurando que “es un ataque frontal a los intereses de los jóvenes cordobeses y andaluces porque no responde a sus necesidades”. A su juicio, esa ley “es insuficiente y no mejora en nada la calidad de vida” de los jóvenes.

Por ello, el PP presentará mociones en los ayuntamientos andaluces, entre ellos, el de Córdoba, para pedir que la Junta “no tenga una visión centralista y que reconozca que los ayuntamientos son los que sacan las políticas de juventud y así debe seguir siendo”. Con esta moción reclamará “que se reconozcan las competencias en materia de juventud que desarrollan los ayuntamientos andaluces", "una financiación justa” para los mismos para desarrollar proyectos juveniles y mayor participación en la toma de decisiones que atañen a la juventud. Rodríguez exige al Ayuntamiento cordobés que apoye esta moción.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía por el PP, José María Bellido, ha mostrado su preocupación por el paro juvenil y por los jóvenes que se tienen que ir fuera. Bellido asegura que Córdoba tiene casi un 42% de paro juvenil y que 32.900 contratos se firman fuera porque los jóvenes no encuentran trabajo aquí.

A su juicio, “ni la Junta ni el Ayuntamiento están haciendo sus deberes”. Bellido se ha referido a planes que estaban vigentes con el PP y que ya no se aplican como el de Empleabilidad y el Despega. Por ello, critica que el Ayuntamiento “se ha cargado la empleabilidad juvenil”, ya que “no hay ni un programa” en esa línea. Bellido, en el texto de la moción que se presentará en el Ayuntamiento, exigirá a la alcaldesa que ponga en marcha las políticas de juventud, que “son un desierto” y "recuperar las de empleo joven municipales para evitar que haya empresas que quieren contratar a jóvenes y no pueden porque no se les ha dado la suficiente formación".

Bellido ha recordado también los incumplimientos del Ayuntamiento en el entorno de La Calahorra, donde han estado esta mañana, como el del plan económico prometido para la zona sur, el pabellón de la Juventud o el campo de San Eulogio.