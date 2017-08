El PP denuncia que el gobierno municipal margina "lo religioso" de la Velá de la Fuensanta

El portavoz municipal del PP en Córdoba, José María Bellido, ha denunciado esta mañana que el gobierno municipal excluye y margina el aspecto religioso de la Velá de la Fuensanta, que se celebrará a mediados de septiembre. Bellido, que ha lamentado que aún se desconozca el cartel de la fiesta, ha culpado a la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, de esta situación y de "no cuidar las tradiciones de Córdoba". El dirigente popular ha lamentado que "por tercer año consecutivo" el Ayuntamiento solo cuide el aspecto lúdico de la Velá y el de la participación ciudadana, "pero que lo religioso no aparezca de nuevo este año". "Pedimos que se incluyan todas las actividades religiosas en el catálogo de la Velá de esta año, porque no pasa nada y es totalmente compatible con los otros aspectos de la Velá", ha afirmado Bellido.

Fuentes del gobierno municipal se han apresurado a desmentir la denuncia del PP, ya que aseguran que en el programa de actos de este año vuelve a aparecer tanto la misa de la Virgen de la Fuensanta como la procesión. Además nieguen que sea tarde para la presentación del cartel de la Velá porque habitualmente se presenta la primera semana de septiembre.

Retablo de San Rafael

Por otra parte, el grupo municipal del PP ha denunciado el estado de deterioro "absoluto" del retablo o altar de San Rafael, que hay entre las calles Lineros y Candelario, que es propiedad municipal. El concejal del PP Juan Miguel Moreno Calderón ha destacado los valores religiosos, simbólicos y artísticos de este humilladero construido en 1801 con las aportaciones de los cordobeses y ha incidido en la importancia de que sea uno de los pocos que quedan de sus características en España. El portavoz Bellido, por su parte, ha anunciado que el PP volverá a llevar a la Gerencia Municipal de Urbanismo esta cuestión y ha ironizado sobre la intención del Ayuntamiento de "acaparar otros patrimonios como los de las inmatriculaciones cuando el patrimonio municipal está así de descuidado". Para los populares el estado del altar es "un nuevo ejemplo del descuido y del abandono del patrimonio y las tradiciones del gobierno municipal".