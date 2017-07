El PP critica que hay un retraso «injustificado» del Plan Asfalto

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Córdoba Laura Ruiz ha lamentado el «retraso injustificado» del Plan Asfalto 2016, que «todavía está en estado de evaluación, quedando por abrir el tercer sobre del pliego de contratación». «Siendo muy optimistas, este plan comenzará a finales de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, con los problemas de movilidad que eso puede ocasionar», dice Ruiz. Asímismo, la concejala popular ha censurado que la inversión de este plan ha bajado en un 45% respecto al Plan Asfalto 2015 que dejó licitado el gobierno local del PP. Frente a 1.150.000 euros del plan del año 2015, el plan del ejercicio 2016 solo cuenta con 636.000 euros, lo que es «totalmente insuficiente».

Para Laura Ruiz esto no es algo aislado, sino que «se da en todas las contrataciones pendientes de la Delegación de Infraestructuras, donde no se ha iniciado ni una sola actuación del plan de obras 2017». La postura de la delegada Amparo Pernichi, asegura, «no tiene justificación, no conoce en profundidad la Delegación de Infraestructuras y es constante su falta de implicación y de entusiasmo por trabajar al servicio de los ciudadanos». «La apatía reina en esta delegación básica para el estado de la ciudad, y la responsable de esto es la alcaldesa, que permanece callada, al margen y sin implicarse», afirma Laura Ruiz. A su entender, el «cogobierno de PSOE e IU está apagado y sin entusiasmo». «La ineficacia y la falta de planificación y gestión son la tónica dominante, y mientras tanto Isabel Ambrosio, como máxima responsable del equipo de gobierno municipal, guarda silencio, mira para otro lado y se esconde», dice Ruiz. Por eso pide a la alcaldesa «que se ponga a trabajar y ponga orden en todas las delegaciones».