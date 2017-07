El PP critica la falta de proyectos y los retrasos en Infraestructuras

La concejala del PP Laura Ruiz hizo ayer balance de los dos años de cogobierno de PSOE e IU en materia de Infraestructuras, delegación que conoce bien porque la dirigió durante el mandato de su grupo municipal. La conclusión a la que llega la concejala después de estos dos años es que «peor no se puede trabajar desde una delegación», que, a su juicio, durante este tiempo ha carecido de hoja de ruta y se ha caracterizado por la falta de proyectos y por los retrasos en las obras. Ruiz considera que la delegación ha estado «paralizada» y que su responsable, Amparo Pernichi, «es referente en inoperancia e ineficacia».

La concejala del PP subraya «la falta de iniciativas» del área de Infraestructuras, ya que «no ha habido nada nuevo», sino que «todo pivota en proyectos del PP en los que merma la calidad del servicio». Esa falta de proyectos nuevos se percibe también, según Ruiz, en la disminución de la inversión prevista en infraestructuras, que ha bajado un 34% en el presupuesto del 2017. Además, en las cuentas de este año disminuyen un 25% las cantidades dedicadas al mantenimiento de vía pública.

Laura Ruiz lamenta que en julio del 2017 no se haya acometido aún el plan Asfalto del 2016 y duda que vaya a ejecutarse este año. En cualquier caso, Ruiz asegura que, si todo va bien, el plan no empezará antes de finales de septiembre. En cuanto al resto de obras, afirma que «se ejecutan tarde y mal». Para ello se basa en el millón de euros perdido el año pasado por no poder justificar a tiempo a Hacienda los proyectos previstos o en los 1,3 millones que se dejaron de invertir en el 2015. De las cuatro obras que no pudieron ejecutarse en el 2016, la de Osario Romano «se acabará de ejecutar para el 2018». Ruiz critica también la falta de actuaciones en parques y jardines, en eficiencia energética y en el mantenimiento de los colegios.

El PP lamenta también la falta de información sobre los proyectos que se beneficiarán de los fondos Edusi, con los que el Ayuntamiento recibe 15 millones.