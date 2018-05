El PP critica el «escaso» apoyo de la Junta a los autónomos andaluces

El parlamentario andaluz por Córdoba del PP Miguel Angel Torrico calificó ayer de «auténtico fracaso» la política que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en materia de autónomos. A su juicio, Susana Díaz «desprecia a los autónomos andaluces». Aseguró que entre el PSOE y Ciudadanos están en «una carrera de manoseo de los intereses de los autónomos para intentar hacer ver que se ponen medallas, pero que a la hora de la verdad» no es así. Señaló asimismo el parlamentario que la La Ley de Fomento del Emprendimiento que anunció la presidenta de la Junta «ha sido un completo fracaso, una ley vacía de contenido, que se ha quedado en una declaración de intenciones y que no ha ayudado para nada a los autónomos andaluces». Criticó también Torrico a Juan Marín, portavoz andaluz de Ciudadanos, que anunció que se iba a publicar una orden para regular la tarifa plana para autónomos en Andalucía, y de la que todavía no se sabe nada. Por último criticó el «bajísimo» nivel de ejecución de las políticas de apoyo al autónomo o el Plan Andaluz del Trabajo Autónomo, que no se ha ejecutado.

El PP, dijo, tiene tres propuestas concretas. La primera aplicar la tarifa plana de 50 euros en la cotización de la Seguridad Social durante 24 meses, en las mismas condiciones que recoge la norma estatal; cuota cero para los jóvenes menores de 30 años durante dos años y un año de cuota cero para las mujeres autónomas rurales que accedan a la titularidad compartida de su explotación.