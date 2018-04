La Policía Local deja las cruces sin refuerzos ni inspección de guardia

La Policía Local de Córdoba rechazó ayer por la mañana el preacuerdo alcanzado con el Ayuntamiento y mantuvo su negativa a realizar los servicios de productividad, es decir, un refuerzo de la vigilancia durante las cruces de mayo, que empezaron ayer. Además, como consecuencia de la falta de ese refuerzo (la plantilla en este puente será prácticamente como la de un fin de semana normal), se cerró el servicio de inspección de guardia, de modo que ayer ya no se pudieron poner denuncias en la Jefatura de la Policía Local. Además, como este servicio permanecerá cerrado también mañana y el domingo, si se produjera cualquier actuación por parte de los agentes locales estos días tendrían que comparecer en la comisaría de la Policía Nacional. Según fuentes sindicales, en las cruces solo se tomarán las denuncias relativas a delitos contra la seguridad vial.

Todo esto se produjo después de que los trabajadores rechazaran el principio de acuerdo al que habían llegado los representantes del Siplib y del gobierno local. Según informó este sindicato, la plantilla ha considerado «insuficientes» las líneas negociadas porque el concepto de noche no se tocaba. También fue crucial el hecho de que «ayer por la mañana desde Recursos Humanos se nos hubiera dicho que no se garantizaba que el documento se pudiera ejecutar».

El delegado de Recursos Humanos, David Luque, por su parte, lamentó que no se apoyara el documento, pero afirmó que su intención negociadora «sigue intacta» y que seguirán haciéndolo ahora «de forma más sosegada». Luque dijo que confía en que el esfuerzo negociador de las últimas 24 horas sirva para alcanzar un acuerdo en breve no sólo en Policía Local sino en Bomberos y con los trabajadores de museos, con quien también se está negociando. Por último, puntualizó que se decidió firmar un principio de acuerdo y no un acuerdo, porque para el segundo documento es necesario contar con informes técnicos de los que en ese momento no se disponía.

Luque volvió a decir que, pese a esta situación, la seguridad en las cruces está garantizada e informó de que «algunos policías» sí se habían apuntado a la lista de la productividad. «La seguridad está absolutamente garantizada», afirmó.

El portavoz municipal del PP, José María Bellido, por su parte, acusó al equipo de gobierno de estar «faltando al respeto» a la Policía Local, y de provocar «estas situaciones laborales» y posibles problemas de seguridad con un calendario festivo marcado de rojos. Bellido consideró «más que insuficiente» que solo vaya a ver 13 o 14 patrullas durante las cruces.