El plan del aeropuerto está listo para su presentación

El plan de márketing del aeropuerto de Córdoba será presentado en el próximo comité de coordinación aeroportuaria que se celebre en Andalucía. Esa es la respuesta dada por el Gobierno central a los diputados socialistas Antonio Hurtado y María Jesús Serrano, que se han interesado por el documento que ya fue esbozado en el 2014 pero del que no se ha sabido nada más desde entonces. En la respuesta, el Gobierno central asegura que después de la presentación, el plan será enviado a las instituciones autonómicas, provinciales y locales para que hagan aportaciones para «consensuar el documento y fijar una estrategia lo más coordinada posible». Luego, y una vez cerrado el plan, cada institución «será la responsable de establecer actuaciones a desarrollar de acuerdo a sus competencias».

El último comité de coordinación aeroportuaria se celebró en diciembre del año pasado. Este periódico ha intentado, sin éxito, conocer la fecha de la próxima reunión. De momento, el Ministerio de Fomento no ha dado a conocer cuándo se producirá esa presentación.

Por otro lado, los diputados socialistas se han interesado por la ampliación del horario del aeropuerto. En su respuesta, el Gobierno central asegura que el horario será ampliado cuando se cumplan dos condiciones. Por un lado, que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) autorice el uso mixto (público más restringido). Por otro, que se realice la negociación de la modificación de las condiciones de trabajo. Como adelantó este periódico, la primera condición ya se ha cumplido tras la verificación de la AESA, pero queda la segunda. El Gobierno central asegura en su respuesta que el aeropuerto abre de 9.00 a 15.00 y que para ampliar su horario hay que modificar el de la plantilla y «entablar una negociación» con sus representantes.

El diputado socialista Antonio Hurtado considera que «se están desbloqueando los temas y lo que antes eran inconvenientes, ahora no lo son». En este sentido, recuerda que este año AENA instalará el sistema AFIS y concluirá el soterramiento de líneas eléctricas, pero teme que el plan de márketing «sea muy genérico, no plantee soluciones ni hacia dónde debe ir el aeropuerto». A su juicio, el «plan debe apostar por una vía determinada, pero temo que se va a quedar en una cuestión técnica y después hará falta una mesa con las instituciones para concretar». Hurtado asegura que «la apuesta por la infraestructura ha culminado pero la del uso no está planteada, que es el problema, y ahí es dónde todos se deben involucrar y el punto de partida debe ser el plan de márketing». Hurtado lamenta que «la apuesta por esta infraestructura se ha dilatado y se retoma ahora corrigiendo errores, pero ya se han perdido más de cinco años».

En el 2014, AENA presentó un esbozo del plan, en el que veía posible establecer desde Córdoba una ruta con Barcelona--El Prat o Palma de Mallorca; rutas chárter de turismo a Londres, París, Gran Canaria y Tenerife; acoger actividades aeronáuticas, como escuelas de vuelo, deportes aéreos y mantenimiento de aeronaves; y servir para líneas de negocio con difícil implantación en aeropuertos con más actividad.