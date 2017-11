Manuela Carmena provoca un bronco debate en Córdoba

Una moción sobre la intervención del Estado de las cuentas del Ayuntamiento madrileño, liderado por Manuela Carmena, ha originado la bronca más llamativa del pleno de hoy. La moción, promovida por el grupo municipal de IU y que ha salido adelante con los votos de PSOE y Ganemos, buscaba señalar como "arbitraria" esta intervención financiera de un ayuntamiento y reivindicar cambios en la aplicación de la regla de gasto para que se pueda invertir parte del superávit en planes de empleo o arreglo de infraestructuras y no sólo para el pago de la deuda. Sin embargo, el debate tenso y lo grueso de las palabras empleadas ha llevado incluso al portavoz del PP, José María Bellido, a anunciar que denunciaría a la concejala de Hacienda, Alba Doblas (IU), por calumnias al haberle atribuido la elaboración de una factura falsa. "Me quiere echar en cara una información periodística, pero si pretende dañame no lo va a lograr, pero le pido que rectifique", ha espetado Bellido a Doblas, quien en su turno de réplica no se ha desdicho de sus acusaciones.

Este rifirrafe no ha sido el único que ha generado el punto sobre Manuela Carmena, ya que ha sido también notorio el cruce de palabras entre Salvador Fuentes y Alba Doblas. Ambos han sido amonestados verbalmente por parte de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que les ha pedido "respeto" al cumplimiento de las normas del pleno y más educación. En concreto, el viceportavoz popular le ha dicho a la teniente alcalde de Hacienda que "vomita calumnias e insulta", la ha acusado de "vivir del cuento" y ha añadido: "es usted un esperpento", todo dicho con un tono bastante crispado. Doblas, que también ha mantenido un tono muy agrio en sus intervenciones, ha exigido a Fuentes que lo retirase y ha defendido que ha sacado adelante a su familia con su trabajo como abogada: "No consiento que se me falta al respeto", ha dicho. La alcaldesa también ha tenido que llamar al orden al portavoz de Ciudadanos, José Luis Vilches, que ha resumido las palabras de Doblas diciendo: "Según usted, Montoro tendría que ir al paredón".