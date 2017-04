Francisco Aldecoa afirma que Trump y el Brexit "reforzarán la cohesión de la UE"

El catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y vicepresidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, Francisco Aldecoa, ha afirmado este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Brexit "reforzarán la cohesión de la Unión Europea (UE) y actuarán como elemento federador externo".

Así lo ha manifestado este miércoles en el campus de la Universidad Loyola Andalucía en Córdoba, donde ha impartido la masterclass 'Brexit y Trump: una oportunidad para la federación europea'.

El vicepresidente del Movimiento Europeo no niega que la llegada de Trump "supone un grado de incertidumbre grande porque aún no está clara cuál será su política exterior futura", aunque "si se confirman sus propuestas no cabe duda que tendrá que haber una reestructuración del poder político mundial que afectará a las grandes alianzas".

La política anunciada por Trump supondría para la Unión Europea, según Aldecoa, "incertidumbres en materia económica, industrial, de inversiones y hasta de seguridad si se plantea la relación con la Alianza Atlántica". Sin embargo, ha añadido que "también puede ser una oportunidad para la UE, que en los últimos años está cambiando su gobernanza en materias tan importantes como el cambio climático, los derechos humanos, desarrollo, o comercio, entre otros, diferenciándose de los Estados Unidos.

En este sentido, el catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid ha afirmado que "si la política americana produce retraimiento económico es una oportunidad, una necesidad y una obligación para la Unión Europea jugar un papel importante".

EL BREXIT

Por otra parte, Aldecoa ha comentado que "la salida de Reino Unido de la Unión Europea permitirá el desarrollo del modelo económico que durante 45 años ha obstaculizado", y ha agregado que "Reino Unido no sale de la UE porque no funcione, sino porque funciona muy bien y su modelo económico y social es incompatible". De hecho, "el anuncio de su salida ya ha permitido algunos avances, como por ejemplo, en materia de defensa", ha concluido.