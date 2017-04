Los abogados de Familia reclaman más juzgados especializados

Los abogados de Familia han reclamado hoy en Córdoba la creación de más juzgados especializados en esta materia y una jurisdicción propia para evitar la actual “discriminación del ciudadano por razón de su lugar de residencia”. Así lo ha señalado la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), María Dolores Lozano, quien ha explicado que esta discriminación se produce porque en los pueblos no existen órganos judiciales especializados y, por tanto, “el acceso a la justicia no es igual para todos”.

La Aeafa celebra en Córdoba, a lo largo de esta tarde y mañana, unas jornadas en las que participarán más de 200 abogados, jueces y fiscales de toda España, y en las que se analizarán los conflictos que se producen entre padres e hijos tras un divorcio. Entre los ponentes figuran los magistrados del Tribunal Supremo José Antonio Seijas y Eduardo Baena, que intervendrán mañana. Hoy ha sido recibida la junta directiva de la asociación por el teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento, Emilio Aumente.

La presidenta de la Aeafa ha señalado que el 30% de los asuntos que se conocen en un juzgado de Primera Instancia que no sea especializado en Familia son procesos de esta materia, por lo que “hay muchísima cantidad de trabajo y los juzgados no dan abasto porque no hay medios materiales para afrontar y resolver esos asuntos”. En el caso de Córdoba, Lozano ha asegurado que “con solo dos juzgados de Familia es inviable que se pueda abordar toda la necesidad de la población”.

Aunque es cierto que los tribunales superiores de justicia han reclamado más plazas judiciales en Familia -sin ir más lejos, ayer lo hizo el de Andalucía, solicitando una más en el caso de Córdoba-, Lozano ha apuntado que “lo que tenían es que ser valientes y decir que es necesaria la creación de la jurisdicción de Familia, que es otro concepto completamente diferente”.