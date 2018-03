Una partido de seis puntos

El Córdoba rinde visita al Nou Estadi de Tarragona para medirse al Gimnàstic (esta tarde a las 18.00 horas), en un partido vital para ambos equipos. El conjunto blanquiverde, que estará arropado por varios cientos de aficionados que fletaron varios autobuses puestos a su disposición por el club, debe vencer para acercar la permanencia a cuatro puntos. Además, en caso de victoria, el propio Nàstic quedaría a cinco puntos, una distancia asequible a falta de 11 jornadas por disputarse.

Con Sandoval en el banquillo, el Córdoba logró por primera vez en la temporada amarrar dos victorias consecutivas, ante el Valladolid y el Alcorcón. Pero el de Humanes no se quedó ahí, ya que la semana pasada engarzó una tercera que servía para recortar a la mitad la distancia máxima que hubo con el decimoctavo puesto (14 puntos).

TRABAJO EN LA ENFERMERÍA

Con las matemáticas coherentes, ahora sí, con la fe en salvar la categoría, el equipo blanquiverde llega a Tarragona con varias bajas sensibles. La más grave la de Javi Lara, que a tenor de lo dicho por Sandoval en la previa, podría, en el peor de los casos, perderse lo que queda de temporada. Sin embargo, en el centro del campo es donde más alternativas dispone el Córdoba, ya que al doble pivote de Edu Ramos y Aguza puede acompañarles, en la mediapunta, varios jugadores de calidad contrastada.

DUDAS EN LA MEDIAPUNTA

Lo más probable es que detrás del punta juegue, de enganche, Alejandro Alfaro. José Antonio Reyes aún no está para 90 minutos, aunque el técnico del Córdoba avisó de que habría sorpresas en el once, y una de ellas podría ser la inclusión del utrerano. Los puestos que no están en discusión son los de los extremos y la delantera, propiedad de Juanjo Narváez, Sasa Jovanovic y Sergi Guardiola. El punta jumillano es la gran esperanza del Córdoba, y de sus goles dependerá, en gran medida, la salvación del equipo.

En defensa, con Galán en el lateral zurdo -- Noblejas no ha entrado en la convocatoria -- Quintanilla y Aythami Artiles se han ganado la confianza para ser la pareja de centrales. Con ambos en el eje de la zaga la pasada jornada, ante el Lugo, se consiguió dejar la portería a cero por primera vez en casi dos meses. Más problemas tendrá Sandoval en el lateral derecho. La sorpresiva irrupción de Miguel Loureiro, que completó un gran partido ante el equipo gallego, dejó en el banquillo a Fernández, pese a que ya está recuperado de sus problemas físicos. El gallego, sin embargo, cayó lesionado esta semana. Aunque la web oficial del club aseguró que estaría tres semanas en el dique seco, el míster le probó ayer en el último entrenamiento antes de partir hacia Cataluña, y finalmente entró en la convocatoria, por lo que tiene opciones de ser titular, con el cordobés esperando su oportunidad. Mientras, el Nàstic acude a este choque sin bajas, una novedad para su técnico, Nano Rivas, que aunque no quiso afirmar que el partido ante el Córdoba fuese una final, sí dijo que sería «de los más difíciles de la temporada». Como local, los tarraconenses solo han ganado tres partidos, y son, tras el Sevilla Atlético, el equipo que menos puntos ha sumado en su feudo.

BARREIRO Y MESA, DE SEQUÍA

Especial atención merecen Maikel Mesa y Manu Barreiro, que con siete goles cada uno son los máximos anotadores del Nàstic. Sin embargo, el primero no marca desde el 18 de enero, y el segundo desde el 6 del mismo mes. La sequía goleadora la ha suplido Álvaro Vázquez, que esta tarde será titular. En defensa, Rivas formará con cuatro jugadores. Kakabadze y Abraham Minero serán los laterales, y el centro de la zaga lo ocuparán Pleguezuelo y César Arzo. Mientras, el doble pivote lo ocuparán Fali y Javi Márquez. El pivote catalán, con amplia experiencia en Primera, es el eje del Nàstic, y uno de los muros a derribar por el ataque blanquiverde. Por delante, el conjunto tarraconense dispondrá de dos extremos, Tete Morente, Omar Perdomo, con Álvaro Vázquez enganchando con Manu Barreiro. El Córdoba buscará una nueva victoria que le acerque a la permanencia, y sobre todo, meter al Nàstic en la refriega. Casi nada.