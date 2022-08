Es horrible tener una entrevista de trabajo en verano porque, ¿qué puedes poner? Las prendas de verano tienden a ser informales y con un diseño que suele quedar desfasado de un año para otro. Son prendas, casi siempre, de consumo rápido. Por otro lado, no hay quien soporte un traje sastre en pleno agosto sin sudar, y eso puede causar mala impresión.

Sería estupendo contar con un fondo de armario que se adapte tanto a reuniones laborales como a algunas actividades sociales al finalizar la jornada laboral. Algo diferente a la camisa blanca de corte clásico, que ya está muy vista. Massimo Dutti lo tiene y acaba de rebajarlo: un vestido largo, formal, pero diferente.

¿Por qué nos gusta?

Nos encanta este vestido por su seriedad y elegancia, que no implica el poder utilizarlo en ambientes menos estrictos, pero también porque es diferente a lo conocido en materia de outfit para el entorno laboral.

Frente al negro, al blanco, al gris o al beige, Massimo Dutti nos ofrece un color caqui oscuro que se adapta tanto al calzado negro como al blanco y al de color marrón.

De longitud midi, un acierto seguro en ambientes serios y además un largo que suele favorecer a todas las siluetas, aporta el toque elegante con el corte redondo del cuello y el detalle diferenciador con el nudo de la parte frontal, que ciñe la cintura.

Con apertura frontal desde la altura de las rodillas para mayor comodidad y caída recta, este vestido se ha confeccionado con materiales que te garantizan una larga vida útil: 43 % de modal, 37 % de algodón y 20 % de nailon. Puedes utilizarlo en verano y durante los cambios de estación, disfrutando de la sobriedad que le aporta su color unido a un corte que recuerda un poco la elegancia de las mujeres de los años 40, como Audrey Hepburn.

Lo mejor de todo es el vestido, aunque no cabe duda de que el descuento del 55 % que ofrece actualmente Massimo Dutti, con lo que el precio final se sitúa en 29,95 euros, hacen que no nos vayamos a pensar dos veces. No es frecuente encontrar una prenda tan amortizable a precios tan estupendos, sobre todo cuando buscamos algo formal.