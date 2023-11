A raíz del estreno del documental de David Bisbal en Movistar Plus+, algunos medios han revivido la relación que mantuvo el cantante con Chenoa tras la primera edición de 'Operación Triunfo'. A pesar de que ambos están enfocados en sus respectivas carreras, durante los últimos días han tenido que enfrentarse a preguntas sobre sus vidas personales.

Si hace unos días era Chenoa quien mostraba su malestar con Sonsoles Ónega por insistir en ese tema, ahora es Bisbal quien ha mostrado su hartazgo al ser preguntado de nuevo por su relación con la nueva presentadora de 'Operación Triunfo'.

La contundente respuesta del almeriensa llegó después de que una reportera de 'Vamos a ver' le lanzara la siguiente pregunta: "¿Podemos cerrar ya el capítulo de las rendijillas que hay con tus compañeros y con Chenoa?". Sin perder la elegancia, el cantante dejó claro que es la prensa quien sigue alimentando un tema de hace dos décadas: "No, yo creo que eso lo provocáis vosotros".

"A vosotros os gusta mucho la confrontación, esa es la palabra", apuntó Bisbal, que aprovechó para dejar claro que no existe ningún problema entre ellos: "El hecho de que Laura y yo no tengamos una relación actual, no significa que no nos respetemos. O que seamos enemigos. Eso lo provocáis más bien vosotros".

El intérprete no se quedó ahí e insistió en que nunca habla de su vida privada: "No me gusta, pocas veces he hablado de este tema". "Pero diría eso, hemos renovado nosotros nuestra música y nuestro trabajo como para que vosotros no os renovéis después de 19 años", finalizó ante los micrófonos de Telecinco.