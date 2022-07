La viruta de una ceremonia que pasará a la historia. La boda de Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz, del pasado 2 de julio, tuvo un coste de unos 600.000 euros, como confirma una fuente del equipo organizador. El exdelantero de la UD Las Palmas Jesé, que ahora milita en las filas del Ankaragucu hizo además obsequia a su mujer de un vehículo Mercedes-AMG GLE SUV, que tiene un valor en el mercado de unos 160.000 euros. Con una lista de 150 invitados, en la que figuraba la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, la socialista Concepción Narváez, el casamiento del siglo se inició en el Perchel Beach Club de David Silva, con la ceremonia, y luego tuvo la cena y exhibición pirotécnica en el Lopesan Baobab Resort.

Los fuegos artificiales duraron ocho minutos y el artista de reguetón Dalex que llegó desde Valencia en un avión privado, abonado por la organización. del evento. Cocktail, ensalada de bogavante, solomillo con sala de caviar y postres variados. Con el director deportivo de la UD Las Palmas Luis Helguera, el médico del club Diosdado Bolaños y utilleros, faltó el capitán Jonathan Viera, así como el resto de los pesos pesados de la caseta amarilla. No fueron invitados.

Algo más que una lista de títulos y entorchados

Otro de los momentos que más recorrido mediático ha contado fue el discurso de Rubén Fontes, el delegado de la UD, ante Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz en el altar. Una oratoria que fue más allá de la lectura del palmarés del Jesé Rodríguez, que fue bicampeón de la Champions League con el Real Madrid. Aquí se reproduce una parte del discurso de Fontes:

'Buenas tardes, señora alcaldesa, Aura, Jesé, amigos y amigas. Hablar de una persona con un palmaré de trofeos en su carrera deportiva, entre los que se encuentra 2 Champions, 1 Campeonato de España, 1 Campeonato Mundial de Clubes, 1 Copa del rey… y así hasta 15 títulos de campeón, es una responsabilidad enorme. Por suerte para mí, hoy mis palabras van dirigidas a Jesé Rodríguez Ruiz y es todo un honor hacerlo. Familia y amigo de muchos de los que estamos aquí, para mí especialmente un hermano, el que nunca tuve para contarle mis fracasos y mis éxitos. Hablar de ti Jesé desde el corazón no es nada difícil. Seguro que, si le preguntara a los que están aquí uno por uno, todos coincidirían conmigo en que eres un hombre bondadoso. Sin duda la bondad hecha persona. Hace años nos conocimos y me diste uno de los abrazos más importantes de mi vida. Estoy seguro de que tú también hoy recuerdas ese momento. Jesé, me hace feliz acompañarte en el inicio del viaje más importante de tu vida'.

'Estos días mientras estábamos con los preparativos de la boda y paseaba por estas instalaciones, sentí el viento que me recorría. Al principio me preocupaba por la boda, pero luego me senté y recordé la frase de un viejo amigo que me decía 'Rubén, el viento es aire que siempre está de viaje' y me di cuenta de que era como tú hermano. El viento es tu vida; te guía y te acompaña en todas sus formas. Es el viento de popa que te lleva lugares lejanos y exóticos. El viento calmoso que te trae oportunidades y felicidad. Este vientecillo que te susurrará que puedes superar tus retos. En ocasiones hermano, el viento será fuerte e indomable como un ciclón y desordenará tu vida, poniéndote a prueba con adversidades o incluso arrebatándote a las personas que más quieres. Desconocemos de dónde viene o el rumbo que toma. Pero una cosa sé y es que, es a ese mismo viento al que hay que agradecer que hoy estemos aquí. Quiero creer que el viento no es un mero flujo de gases a gran escala. Quiero creer que es ese ángel que en la vida no pudo estar a tu lado, pero que al adoptar la forma de viento puede tocarte con su brisa, empoderarte con un soplo o lanzarte para que vueles en el cielo o navegues en el mar con tus velas', relató el delegado amarillo en el altar.

'A este mismo viento quiero agradecerle que haya traído a Aura (Aura sin H) a tu vida y a la nuestra. Quizás la vida tenía otro plan, pero él es sabio y ha alienado las corrientes para que vuestros caminos se cruzaran. El viento es inteligente porque sabe que Aura era tu destino, es tu calma y desde hoy es tu hogar. Con ella formarás una familia y junto a tus hijos les podrás acariciar y besar como el viento hace contigo (...) Con 13 años te fuiste de casa debido a esos vientos en busca de un futuro mejor y lo lograste. Lentamente te has ido forjando tu propio camino, sin miedo y con mucha determinación. Siempre luchando contra viento y marea, saliendo victorioso de tus hazañas. Jesé; no me cansaré de decir que eres un ejemplo de bondad, amistad, lealtad y persistencia… Y aunque estas palabras no suelo decirlas a menudo, hoy lo digo alto y claro: Te quiero y te admiro hermano'.

Una lírica que va más allá de la lista de trofeos que conquistó el atacante como jugador del Real Madrid. Ahora en Turquía, la carrera de Jesé vuelve a dar otro giro radical. Pero siempre acosado por las miradas y la presión. En el pasado curso, el último de amarillo, dejó once dianas. Su concurso en el playoff de ascenso ante el CD Tenerife, tras salir de una lesión, dejó bastante que desear. Compitió infiltrado y terminó por desquiciar a la parroquia amarilla. Es el adiós de un galáctico con 73 duelos con la UD Las Palmas y 94 de blanco. Una semana después, se estiran los rumores y consultas digitales por la boda del siglo. "No habrá un acontecimiento de esa envergadura", valoran desde el Lopesan Baobab Resort. Nada de lo que hace Jesé es normal. El término indiferencia no figura en su diccionario.