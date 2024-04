El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de abril

Hoy en Mairena del Alcor tendremos un día con cielos mayormente despejados durante la mañana, con algunas nubes que irán apareciendo a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 25 grados , por lo que será un día bastante cálido. La humedad relativa estará en torno al 50%, lo que hará que la sensación térmica sea agradable.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. El viento soplará principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. No se esperan ráfagas de viento significativas que puedan causar molestias.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá a las 7:43 y se pondrá a las 21:01, por lo que tendremos un día con una duración de luz solar bastante amplia. Esto permitirá disfrutar de más horas de luz natural para realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Mairena del Alcor será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas y mantenerse hidratado. ¡Que disfruten del día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-04-17T21:01:10.