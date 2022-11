Caminando junto a sabios

La información que llega a internet en solo seis horas en el planeta equivale a todo el conocimiento científico, literario y artístico que se atesoró desde la prehistoria hasta la llegada de la red de redes, según calculan los expertos. Uno podría preguntarse cuánta tontería se vierte en un instrumento que, a la vez, es el gran logro de la humanidad de los últimos siglos, quizá el mayor desde la invención del fuego, al democratizar todo el saber universal. Algo que, sin embargo, casi se desprecia. Hace unos siglos, por ejemplo, había eruditos que se embarcaban en viajes a la otra punta del Mediterráneo, jugándose vida y fortuna, solo por hacerse con un determinado libro. Y luego está esa larga lista de genios que convivieron en Córdoba durante los Omeya o esos casos como en el Madrid de los Austria donde Quevedo, Lope de Vega, Cervantes y Góngora coincidían en unas pocas calles.

Uno tiene la tentación de mostrarse pesimista sobre el futuro de la sociedad y pensar que algún tiempo pasado sí que fue mejor. Pero mi trabajo de periodista me ha vuelto a recompensar en las últimas semanas con el mayor privilegio que tiene la profesión: conocer a personas con cosas interesantes e importantes que contar. Por ejemplo, al saber del trabajo de las doctoras Isabel Trujillo y Concepción Muñoz, del equipo de Ucolivo, junto al ingeniero agrónomo Diego Cabello o el investigador Pablo Morello. Además de María del Carmen del Campillo, el profesor emérito José Torrent, el catedrático Vidal Barrón o el profesor Antonio Sánchez, de la unidad de Ciencias del Suelo y con investigaciones conjuntas desde hace años con China, Brasil y decenas de otros países en busca de fertilizantes y biofertilizantes sostenibles, entre otros muchos proyectos y logros. Por supuesto, ambos equipos tienen decenas, cientos, de referencias en investigación y numerosos premios pero, y es la clave... ¿cómo es posible que no supiera de ellos antes con lo relevantes que son, lo viejo que soy y lo mucho que me he ‘movido’?

Y empecé a hacer un estudio ‘estadístico’ para mí mismo. Porque si he conocido a tantos sabios en tan poco tiempo... ¿Cuál es el promedio de genios en Córdoba con los que nos cruzamos a diario sin saberlo? A fin de cuentas, Ucolivo y Ciencias del Suelo son solo dos de las seis unidades de investigación de la universidad cordobesa en Agronomía. Si a ellos les unimos los de Veterinaria (que no es moco de pavo con sus 175 años de logros científicos), los del resto de facultades de ciencias y humanidades de la UCO, además de doctores y doctorandos con sus tesis y les sumamos los de la Universidad Loyola, los eruditos que se han formado fuera y ahora están entre nosotros y los cordobeses que han tenido que emigrar con su saber a las espaldas, más todos los que han descollado en las artes y los que al cabo del año descubro tras leer día a día Diario CÓRDOBA... Me sale una media estadística que podría definirse en magnitudes matemáticas andaluzas entre «un montón» y una «jartá» de sabios por metro cuadrado, buen número de ellos superando a los maestros de los que aprendieron, por mucho que todo científico camine a hombros de gigantes.

Así, comprenderán que ayer, con el pensamiento de que podía estar cruzándome con personas de tanta valía a las que no conozco en la acera, mientras toman un café con media tostada en un bar o junto a un paso de cebra, pocas veces me he sentido más íntimamente orgulloso de pasear por Córdoba.