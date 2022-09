Siempre me ha parecido como uno de esos antiguos barcos hundidos imposibles de reflotar, donde el tiempo y la corrosión le han dado un aspecto de momia o de fósil. Si no fuera porque esta carabela no se encuentra perdida en mitad de un océano, apartado y casi ignoto y solo visto por intrépidos aventureros, no habría mucho más que decir. Pero la cuestión punzante en que el lecho que lo acoge, no es ni más ni menos que el cordobés y antiguo barrio de la Axerquía. Hablamos del viejo convento de Regina Coeli que desde el año 1499 en el que fue fundado, lleva navegando en la historia de Córdoba. Por cierto, una historia agitada pues el convento, y posteriormente la iglesia, fueron expropiados en 1835 durante la desamortización de Mendizábal, adjudicándose al Ayuntamiento de Córdoba. Además, en 1847 se creó en él la Escuela de Veterinaria en una parte y otra fue ocupada por el cuartel de la Guardia Civil. Y desde aquellos tiempos lejanos el edificio ha tenido variados usos como casa de vecinos, fábrica de telas, almacén de tocino, teatro de aficionados y bodega. Y hasta fábrica de monedas falsificadas a manos de un niño. Pero para más inri la cosa no queda aquí. El 6 de julio de 1979, la iglesia del convento fue declarada Bien de Interés Cultura. Y hoy mismo, puede darse una vuelta y de manera sorpresiva e inverosímil descubrir que Regina Coeli sigue siendo el mismo barco hundido patinado de herrumbre y abandono. Aunque parece que no olvidado del todo pues la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha declarado la caducidad del procedimiento para la resolución del contrato de la obra de restauración del convento de Regina. Dicho de otra manera una puesta en valor fallida que vuelve de nuevo a tener otra oportunidad. Aunque ¿veremos alguna vez el galeón reflotado?.

*Mediador y coach