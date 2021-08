En la mentira que comenzó en la guerra de Irak, monstruos con un velo de propaganda mucho más eficaz que un burka, pasaron por molinos; pero daban pan podrido de intereses elitistas enfermando así la verdad de los pueblos. Ahora regresan vendiendo que los talibanes han invadido Afganistán cuando lo único que han hecho estos es volver a la tierra de donde fueron expulsados. Nos venden también que la gente está aterrada porque de todas las muchas tribus afganas que hay, solo los talibanes son criminales con las mujeres. Pero eso también forma parte del velo para distraernos de la indignidad que ha significado la invasión occidental ahora que sabemos que no ha perseguido extender la democracia sino aumentar el poder de ‘Usa’ sobre el mundo. Y siento decepcionar, pero no creo que los hombres que estaban en Kabul antes de la llegada de los talibanes sean menos machistas porque en todo Afganistán, el poder y maltrato varonil es políticamente estructural. Vamos, que allí es machista hasta quien no quiere. Por eso sé que el miedo que hace huir no obedece a un genocidio feminista por parte de los que vuelven del destierro sino a la limpieza étnica vengativa que se avecina a mujeres, pero también a hombres y niños por haber colaborado con el enemigo que venía de un mundo contrario. Repito para que se lea alto: allí todo dios es machista y los derechos de las mujeres son violados brutalmente cada segundo por todas las tribus afganas. Pero claro, como occidente es el culpable de la masacre que se va a producir por haber propiciado el odio entre etnias con aquella injustificada invasión, lo más fácil para exculparse es distraer el auténtico motivo abanderando la causa feminista.

Pero si la preocupación occidental fuera por las mujeres, ¿por qué no se protestó en apoyo de las mujeres de los propios talibanes?, ¿y las mujeres de otros territorios afganos conquistados antes que Kabul, que ha pasado con ellas? Occidente quiere utilizar los derechos de las mujeres para camuflar la tremenda desvergüenza que significa que hayamos liado la que hemos liado y ahora se permita que los supuestamente terribles talibanes terroristas (¿puede ser terrorista toda una etnia?) tomen el poder con un gobierno con el que, encima, occidente parlamentará en breve. Y entrando al trapo del significado de talibán como violador sistemático de los derechos humanos: ¿no hay más talibanes en occidente? Los talibanes occidentales se inventaron una guerra allí que provocó una invasión con miles de niños muertos y cuando esa parte del mundo deja de interesar entregan de nuevo el país a los que ellos mismos tachan de terribles. La diferencia ente los talibanes orientales y occidentales es que estos últimos matan con más facilidad y quedan como héroes mientras el feminismo no se da cuenta de esta manipulación y enarbola allí una bandera que cree que es de la igualdad, pero es la de la hipocresía.

* Abogado