Puede haber mil motivos por los que no ir hoy al cine. Porque la oferta alternativa en plataformas es potente. Porque no todo el mundo se atreve todavía a meterse en una sala. Porque es verano y, después de tantos meses de encierro, la necesidad de aire libre aún es mayor que otros años. Y, aunque suene un poco brusco, porque ir al cine es caro y, saliendo (o eso quiero creer) de una pandemia, aún más.

Que las salas no estén llenas o los espectadores se concentren en pocas películas es comprensible. Pero, por evidente que sea, no está de más señalar que eso ya no se debe a una oferta escasa o mediocre. Nos acaba de pillar por sorpresa el anuncio del estreno en cines de Madres paralelas, lo nuevo de Pedro Almodóvar, mucho antes de lo esperado. Será el 10 de septiembre, y hay algo muy bonito en la posibilidad de que su estreno sume dos acontecimientos: el que supone siempre la llegada de una película suya y un impulso relevante para las salas de cine. Ojalá Madres paralelas lleve al cine a muchos espectadores que aún no han vuelto porque no se atreven, no quieren o no pueden.

Pero, más de dos meses antes de ese estreno, es evidente que en la cartelera no faltan razones por las que regresar al cine. Coinciden en las salas los blockbusters de terror Expediente Warren: Obligado por el demonio (2021) y Un lugar tranquilo 2 (2020), y ambos son artilugios al servicio de esa emoción colosal y epidérmica que se le exige a la pantalla grande.

También In the Heights: En un barrio de Nueva York (2021), el musical inspirado en la obra de Lin-Manuel Miranda. Guste más o menos (a mí me encanta), es un espectáculo a lo grande que pide a gritos ser visto en el cine.

También se ha estrenado en los últimos días en salas Destello bravío, de Ainhoa Rodríguez. No infravaloremos la posibilidad de ver en salas una película española así de personal, libre y única. Y está también la opción de descubrir o redescubrir en pantalla grande la filmografía de David Lynch, del que pueden verse en cine ocho largometrajes (cuatro en 4K) y una buena colección de cortos. El regreso a los cines será lento y es un misterio, pero en cualquier caso sobran las razones por las que volver a ellos.

*Periodista