Se ha abierto un nuevo capítulo en torno a 'The Ministry of Time' y su parecido a 'El ministerio del Tiempo'. RTVE ha enviado un burofax a la BBC británica para informarle que "podría constituir un delito tipificado como plagio" con la producción de su nueva serie, según ha desvelado Vertele.

"A la vista de la información publicada a la que hemos tenido acceso, la producción y difusión de la obra audiovisual 'The Ministry of Time' sin autorización previa infringiría los derechos de autor de la obra audiovisual original, de la que es íntegramente titular esta empresa RTVE, pudiendo constituir un delito tipificado como plagio", afirma dicha escrito enviado a la cadena pública de Reino Unido.

"Como comprenderán, ante la situación y el impacto social que ha tenido en la audiencia de RTVE, RTVE no puede permanecer inactiva y no nos queda más remedio que denunciar esta situación. Además, la producción y difusión de esta obra audiovisual puede perjudicar no sólo a RTVE sino también a los autores de la obra audiovisual original, que ya han manifestado su preocupación a RTVE", continúa.

RTVE también ha invocado a la pertenencia de ambas corporaciones públicas en la UER para encauzar dicha solución: "Teniendo en cuenta la cooperación que tradicionalmente hemos mantenido y disfrutado como emisoras públicas en nuestros respectivos países y como miembros de la Unión Europea de Radiodifusión, no tenemos ninguna duda de que esta situación debe haber sido provocada por un malentendido, o que pueda haber alguna explicación al respecto".

"Por lo que rogamos que se pongan en contacto con nosotros para aclarar lo sucedido. Esperamos tener noticias suyas para llegar a un acuerdo", finaliza este carta firmada por Ernesto Real Millán, director del departamento de los derechos juridicos de RTVE.

Las reacciones a la publicación de este burofax no se han esperar. Javier Olivares, uno de los creadores de la serie española, ha publicado una publicación en su cuenta de Twitter (ahora conocida como X) en el que ha expresado su opinión al respecto: "No le añado ni una coma. Gracias, TVE".