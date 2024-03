Dani Martínez se puso anoche al frente de la segunda entrega del programa de Cuatro 'Martínez y Hermanos', que contó con un nuevo trío de invitados famosos: Tamara Falcó, Jorge Garbajosa y Naiara, ganadora de 'OT 2023'. Además de participar en los juegos propuestos por el presentador, a lo largo del programa respondieron a todo tipo de preguntas, una de ellas relacionada con la boda de la marquesa de Griñón con Íñigo Onieva.

"Es el momento de responder a la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Ya has abierto todos los regalos?", le lanzó Martínez a Falcó, que tras pensarse unos segundos la respuesta, hizo una impactante revelación que sorprendió al propio presentador: "Bueno, hubo un 60% de los invitados que no nos regaló nada".

No obstante, señaló que algunos regalos se extraviaron porque fueron días de mucho revuelo. "Muchos mandaron regalos. Era días de mucho ajetreo y en ese momento había mucha gente corriendo por casa. Había mucho jaleo y hay algunos que no encuentro", admitió la hija de Isabel Preysler, poniendo el ejemplo de un cuadro que no sabe dónde está: "No aparece".

Sin embargo, Dani Martínez quiso poner el foco en la revelación inicial de Falcó: "¿Pero el 60% por qué no os regaló?". "Esa pregunta también me la hago yo", reconoció entre risas la invitada, que ha habilitado "un espacio en el garaje" para poder colocar los obsequios que recibió: "A la gente le encanta regalar vajillas. Claro, yo vajillas de diario... Tengo sitio para una. Pero algún día tendré una casa gigante".