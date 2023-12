La televisión y el cine también son dos armas más para los solteros a la hora de ligar. Así lo determina el Informe Year in Swipe de Tinder, que asegura que Los fenómenos de ‘Eurovisión’, ‘La Isla de las Tentaciones’ y ‘Masterchef’ se posicionan dentro del Top 10 programas de televisión más mencionados en las bios de los usuarios de la app de citas en España.

El oro de esta clasificación de los 10 programas de televisión más mencionados se lo lleva ‘Aquí no hay quien viva’, seguido por el reality de RuPaul ‘Drag Race’ como el segundo más mencionado en las bios, entre las que también se encuentran 'Elite', 'The last of us', 'Heartstopper', 'Sex education' y 'El cuerpo en llamas'.

Los usuarios de la Gen Z de Tinder son más clásicos de lo que la mayoría se piensa y, entre las actividades más populares para tener una primera cita este 2023, ‘ir al cine’ se encuentra dentro del Top 5. Si para los usuarios de Tinder el cine es el séptimo arte, las películas de ‘Barbie’, ‘Spider-Man’, ‘Avatar’ y ‘Oppenheimer’, les han servido este año para romper el hielo con su “Match”, ya que encabezan el ranking de Top 10 películas favoritas por parte de los usuarios de la app.

La creciente influencia de la cultura pop y el poder unificador de la música se han manifestado en las canciones más populares en Tinder, provenientes de estrellas femeninas destacadas como Taylor Swift, Miley Cyrus y Rihanna.

Por otro lado, en un año sacudido por la actualidad, los usuarios de Tinder posicionaron la seguridad, la salud mental y el cambio climático como las causas sociales a las que más atención prestaron a la hora de conectar con alguien.

En esta misma línea, el estudio destaca que la energía del ‘main character’ (es decir, vivir la vida con mucha intensidad y centrándose principalmente en uno mismo) triunfó este 2023. Los solteros dejaron a un lado la presión y, en lugar de apresurarse hacia un “felices para siempre”, utilizaron las citas para construir nuevas experiencias, priorizando crear recuerdos para enriquecer sus propias historias personales. Este nuevo enfoque ha eliminado la necesidad de poner etiquetas a las relaciones, dejando más espacio para la autoexploración a través de las citas.

“Las tendencias que hemos visto aparecer en la cultura de las citas reflejan un distanciamiento de la visión tradicional de las relaciones en 2023. Una ‘situationship’ (relación casual consensuada por ambas partes) ya no es visto como algo malo. Los solteros prefieren establecer ciertos acuerdos con las personas con las que tienen citas, lo que les permite tener más libertad para disfrutar de más experiencias”, comenta Melissa Hobley, Directora de Marketing de Tinder. “Este año, los usuarios de Tinder han estado abiertos a todas las oportunidades, por lo que podemos afirmar que 2024 será el año del ‘Sí’”, añade.