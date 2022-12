La sexta gala del 'Mediafest Night Fever' no contará este viernes con una de sus concursantes más mediáticas. En plena polémica por los vídeos con Jorge Pérez que han sacudido los platós de Telecinco, Alba Carrillo ha decidido abandonar el programa musical a solo unas horas de su emisión. Así lo anunció Isa Morata, redactora de 'Sálvame', durante la tarde del 15 de diciembre.

"Todo el equipo directivo está muy enfadado. Uno de nuestros concursantes nos ha dejado literalmente tirados. Esa persona es Alba Carrillo", comenzó explicando antes de insistir en que los responsables del programa están "muy disgustados" con la modelo. A menos de 24 horas de su ensayo con el cantante WRS, representante de Rumanía en Eurovisión 2022, la colaboradora habría comunicado su decisión de abandonar.

Acto seguido, Morata relató cómo habían transcurrido los hechos: "El lunes hablamos con ella para explicarle que se iba a transformar en WRS, que viene de Rumanía. Ella empezó a poner problemas y a decirnos que había tenido una semana muy complicada, que no se encontraba bien y que todo le está pasando muchísima factura".

Según la versión del programa, Alba confirmó el miércoles que no quería cantar con WRS ni con ningún otro cantante: "No quiere participar en el Mediafest y quiere retirarse de la televisión. Ha decidido apartarse, dice que está recibiendo presiones de su entorno y que no se encuentra con fuerzas".

Por este motivo, el equipo de producción se ha visto obligado a buscar un sustituto "muy relacionado con Alba". El elegido es Iván González, según reveló la responsable: "El otro día Laura Fa comentaba que la primera persona en la que Alba se había fijado en la fiesta no fue Jorge Pérez, sino esta persona con la que ya se había rumoreado que había tenido una relación".