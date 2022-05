'Pasapalabra' está contando estos días con una batalla entre Orestes y Marisa. El veterano concursante cuenta con una rival que ya ha conseguido empatar con él en el rosco. Es por eso que la tensión se ha ido incrementando y ha dado lugar a una competencia más intensa entre ambos.

El pasado miércoles, Orestes llegó a la prueba final acumulando 69 segundos frente a los 60 de su contrincante, que le pisaba los talones. Llegados a un punto del 'rosco', ambos se mantenían en empate con 20 aciertos cada uno, aunque Orestes le sacaba a su contrincante 17 segundos.

Sin embargo, un error hacía cambiar las tornas. La letra "N" era la culpable: "Empieza por 'N': ciudad de Italia que está situada en la isla de Sicilia en la que se encuentra el Palacio de Ducezio", enunciaba Roberto Leal. Él, que había confesado que tenía dudas sobre si la ciudad estaba en Sicilia o en Cerdeña, se equivocaba: "Nuoro", respondía, cuando la respuesta correcta era Noto.

Cuando el público y el presentador lamentaban el error, Marisa ha estallado a aplaudir, un gesto espontáneo pero que no gustó a algunos espectadores. Finalmente, Marisa no arriesgaba y se quedaba sin responder ninguna palabra esperando que Orestes no acertara más. Finalmente, ambos terminaban con 21 aciertos, pero Marisa sin errores y Orestes con cuatro fallos, por los que los 1.2000 euros del día eran para ella.