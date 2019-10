Whatsapp activa la función para impedir que te metan en grupos indeseados

Whatsapp anunció a través de su blog en abril que trabajaba en una beta para proteger la privacidad de sus usuarios y dotarles de mayor control sobre los grupos, concretamente, el problema de que se les incluya en nuevos chats no deseados. La función para evitar que te añadan en grupo en contra de tu voluntad se ha probado estos meses sobre todo en la India, pero desde hoy y en las próximas semanas, se irá implementando en otros países.

Con esto el usuario se evitará el mal trago de tener que salirse de un grupo en el que no quiere estar y también se ahorrará las notificaciones que no paran de pitar todo el día de los numerosos grupos de amigos, familiares y conocidos que se crean con motivo de cualquier evento.

El portal WABetainfo informa de que para poder disfrutar de esta opción se debe actualizar la versión de WhatsApp "a las actualizaciones beta 2.19.110.20 de iOS y 2.19.298 de Android, para recibir de forma remota la activación de la configuración de Privacidad del grupo".

✅ WhatsApp is rolling out the group privacy settings, including blacklist!https://t.co/i9fntn7SbA



Give me feedback on Twitter if the feature is enabled for you, if you are using iOS or Android, beta or stable release, where you are from etc.. :D