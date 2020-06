Los primeros diagnósticos de cáncer descienden hasta un 30%

Los primeros diagnósticos de cáncer se han reducido entre un 20% y un 30% en mayo debido al impacto de la pandemia de coronavirus. Son cifras aproximadas (todavía no oficiales debido a la falta de perspectiva para valorar la situación) adelantadas por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que sin embargo sí dejan entrever las consecuencias que ha tenido en pacientes con otras patologías la dedicación plena de los hospitales para tratar los casos de covid-19.

«Estamos viendo que, durante mayo, empezaron a disminuir las primeras visitas a los servicios de Oncología por parte de pacientes. Muchos [aquellos, por ejemplo, que se notaron un bulto en el cuerpo] no han pedido atención médica por miedo al contagio. Y esos primeros diagnósticos no se han producido», explica el presidente de la SEOM, Álvaro Rodríguez-Lescure. El hospital de Elche (Alicante), donde él trabaja, ha tenido un 27% menos de primeras visitas del servicio de oncología este mes. «¿Qué impacto tendrá esto en los pacientes? Honestamente, no lo sabemos aún. Lo importante es que hay que arrancar, buscando las máximas condiciones de seguridad para enfermos y profesionales», destaca. La SEOM publicará en breve datos de un estudio, en el que han participado 111 hospitales de toda España y más de 1.500 enfermos con cáncer ingresados por covid-19 durante el pico de la pandemia.