Tomas Visnovsky y Katazina Sosna vencen en una emocionante etapa con final en Córdoba

Espectacular el ambiente vivido por las cuestas de La Canchuela, del Reventón y de Assuan al paso de los bikers en la quinta etapa de la Andalucía Bike Race, a su paso por Córdoba, en la primera de las dos etapas que se desarrollan de forma íntegra en la capital. Tomas Visnovsky se impuso en la meta situada en el Parque de la Asomadilla en categoría masculina y Katazina Sosna en femenina.

La nota negativa del día la puso Claudia Galicia, que sufrió una dura caída en la cita anterior, en Priego. A última hora de ayer se confirmaba la doble rotura en el dedo pulgar de la mano derecha de Galicia (Megamo Factory Team). A pesar del pésimo diagnóstico, la biker catalana se despertó con ganas de probarse sobre la bicicleta. Junto a su mánager, Marc Abella, decidió cambiar de lado el pulsador del cambio para no usar tanto la mano dañada y así salir a disputar la etapa. Sin embargo, las malas sensaciones se convirtieron en una realidad cuando en el kilómetro 12 se vio obligada a bajarse de la bicicleta y decir adiós cuando era líder de la prueba.

"Tengo mucho dolor. Lo he intentado, pero era una imprudencia. Me dolía demasiado y he pensado en lo que queda de temporada. Me sabe mal abandonar, pero el deporte es así. Me voy con dos etapas y sabiendo que iba líder y con buenas piernas", confesaba resignada Claudia Galicia tras abandonar.

Este abandono provocó un vuelco por completo en la clasificación femenina, ya que Eva Lechner (TRINX FACTORY TEAM) pasaba a ser la nueva líder virtual. Sin embargo, Katazina Sosna (Torpado-Südtirol MTB PRO TEAM) se marchó en solitario prácticamente desde el inicio para provocar las dudas de Lechner y del resto de rivales. Y así fue, la actual Campeona de Lituania de XCO consiguió llegar solitario hasta la línea de meta con poco más de un minuto sobre Janika Loiv (National Team Estonia) y seis sobre Mariske Strauss (CST POSTNL BAFANG MTB RACING TEAM). En cuarta posición llegó Eva Lechner, a poco más de siete minutos de Janika Loiv, su perseguidora más directa en la general.

Gracias a los nueve minutos de ventaja que había entre ellas, Lechner es la nueva líder con 2 minutos de ventaja sobre la estonia Loiv.

"Estoy realmente cansada. Feliz, pero cansada. Han sido cuatro horas de sufrimiento, ya que me he caído nada más arrancar la etapa. Ahora necesito recuperar y prepararme para mañana", confesaba la italiana nada más cruzar la línea de meta.

Tomas Visnovsky vence tras rodar más de 30 kilómetros en solitario

En categoría masculina, el guión fue totalmente diferente. No fue hasta el kilómetro 40 cuando llegaron los primeros movimientos. Hasta entonces, un grupo de 15 ciclistas rodó en cabeza. En un descenso tras el kilómetro 40 el eslovaco Tomas Visnovsky (CESKA SPORITELNA - ACCOLADE) lanzó el ataque definitorio de cara a ganar la etapa. Rodó en solitario más de 30 kilómetros para llevarse la victoria.

"Realmente estaba ya satisfecho por estar delante con los mejores, ya que había tenido problemas el resto de días. Me sentía muy bien y en el descenso lo he intentado. He visto que me podía ir y de ahí hasta meta he rodado con todas mis fuerzas para ganar. Estoy muy contento", indicó el eslovaco tras cruzar la línea de meta.

En cuanto a la general, Fabien Rabensteiner (Team Trek – Pirelli) sigue como líder tras llegar junto al grupo de cabeza. Un grupo de cabeza que se rompió en el mítico Reventón quedando cuatro ciclistas en cabeza; Bouchard, Geismayr, Rabensteiner y Zwiehoff, los cuales llegaron juntos a la línea de meta.

“La etapa de mañana parece sencilla, pero no lo es tanto. Puede pasar cualquier cosa, así que debo estar concentrado y delante para que no pase nada. Hoy me ha sucedido, he pinchado y me ha dado su rueda mi compañero. Ha sido muy duro remontar, pero con un gran esfuerzo he vuelto a entrar. Al final he tenido muy buenas sensaciones, así que estoy muy contento. Le he podido ganar un poco de tiempo a Failli y a Ferreira, así que estoy muy contento".

-Clasificación de la quinta etapa:

Masculina:

1- Tomas Visnovsky (CESKA SPORITELNA - ACCOLADE) 03:24:07

2- Leandre Bouchard (Pivot Cycles – OTE) 03:25:13

3- Daniel Geismayr (Team Centurion-Vaude) 03:25:26

Femenina:

1- Katazina Sosna (Torpado – Sudtirol MTB-PRO Team) 04:06:11

2- Eva Lechner (Trinx Factory Team) 04:07:17

3- Janika Loiv (National Team Estonia) 04:12:10

-Clasificación general:

Masculina:

Fabian Rabensteiner (Team Trek – Pirelli) 12:52:52

Ben Zwiehoff (Team Centurion – Vaude) 12:55:20

Francesco Failli (ASD CICLI TADDEI) 12:58:12

Femenina:

Eva Lechner (Trinx Factory Team) 15:49:04

Janika Loiv (National Team Estonia) 15:52:54

Mariske Strauss (CST POSTNL BAFANG MTB RAZING TEAM) 16:00:12