Nadal se jugará contra Federer el pase a la final de Roland Garros

Siete años después Rafael Nadal y Roger Federer revivirán otro duelo en Roland Garros. El partido que parecía imposible a estas alturas de sus carrera volverá a jugarse en París en las semifinales del próximo viernes. El campeón se lo ganó con la contundencia de quien lleva 11 títulos en un escenario donde solo ha perdido dos partidos desde que ganó su primer título en el 2005.

Nadal jugará su duodécima semifinal tras deshacerse del japonés Kei Nishikori por 6-1, 6-1 y 6-3, en 1 hora y 51 minutos. A Federer le costó más. El suizo necesitó 3 horas y 53 minutos para deshacerse de su compatriota Stan Wawrinka por 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5) y 6-4, después de que ambos partidos se interumpieran por la lluvia durante una hora.

“He vuelto a la tierra para jugar contra Rafa. Es una de las razones, aseguraba feliz Federer tras eliminar al mismo jugador que cuatro años atrás le echó de Roland Garros. Su decisión de volver a ensuciarse los calcetines de arena ha valido la pena. “Si quisiera evitarlo, no habría venido”, aseguró el campeón suizo.

Federer no gana a Nadal desde el año 2009 en Madrid. La última vez que se enfrentó a él en Roland Garros fue en el 2011, en la última de las cuatro finales que ha pedido en la Philippe Chatrier contra el mallorquín, además de la semifinal del 2005. El exnúmero 1 solo tiene un título en París, en 2009, cuando Nadal cayó eliminado por el sueco Robin Soderling. Una de las dos únicas derrotas del español que ayer sumó su victoria 91.

"El momento exige jugar al máximo"

“Volver a jugar contra Federer será muy bonito. Un episodio más de nuestros enfrentamientos (23 victorias contra 15 para Nadal). Veremos que sucede”, aseguró Nadal. “Rafa es el mejor tenista con el que nunca he jugado, pero no tengo nada que perder. Nadie puede decir el resultado sin jugar un partido. Pueden pasar muchas cosas”, insitía Federer que ha ganado a Nadal las últimas cinco veces. Federer va a tener que estar muy fino para lograr la sexta y que Nadal no alcance la final del domingo. En tierra le ha ganado 2 veces de 15. Por suerte tiene un par de días para recuperarse del esfuerzo ante Wawrinka.

"Llega el momento que exige jugar al máximo y siento que lo estoy haciendo”, dijo que aplast a Nishikori en 1 hora y 51 minutos resolvi el partido de cuartos. Nishikori se vio impotente de aguantar esas bombas amarillas que se estrellaban en el lado de la pista con una potencia y velocidad imposibles de devolver más de tres veces seguidas ante los “¡oh!” de admiración del público. El parón de una hora por la lluvia con 4-2 para Nadal, solo retrasó un poco más una victoria implacable de Nadal.

Mas problemas pasá Federer para resolver su pase a semifinales. Durante 3 horas y 53 minutos estuvo batallando para deshacerse de Wawrinka en un apasionante duelo que mantuvo en vilo a los 10.000 espectadores que abarrotaban las gradas y no queran perderse "el choque de gigantes" como titulaba diario oficial. Habrá más choques de gigantes. El primero será con Federer pero que nadie se olvide de un tal Novak Djokovic o Dominic Thiem que este martes buscan su billete ante Alexander Zverev y Karen Khachanov. Roland Garros ha empezado de verdad.

En el torneo femenino han pasado a las semifinales la checa Marketa Vondrousova que ha ganado a la croata Petra Martic por 7-6 (7-1) y 7-5 y la británica Johanna Konta que ha superado a la estadounidense Sloane Stephens por 6-1 y 6-4.