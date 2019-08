El Córdoba Futsal cumple con creces en Pozoblanco

El Córdoba Futsal continúa ajustando su maquinaria de cara al debut en la máxima categoría del fútbol sala nacional. En lo que fue su segundo encuentro de pretemporada, los hombres entrenados por Maca se deshicieron a domicilio del Autocares Vilaplana Pozoblanco FS (2-9), conjunto que milita en Tercera División. Buenas sensaciones para dar carpetazo a una exigente segunda semana de trabajo.

Al igual que sucedió en Écija en el estreno de pretemporada, los capitalinos comenzaron mandando en el marcador relativamente pronto. No se había cumplido el tres de juego cuando Koseky adelantó a su equipo. El prieguense no perdonó ante Felipe tras recibir una buena asistencia de David Leal. El 0-1, pese a lo que se pudiera pensar, no descompuso a los de Alfonso Ortiz, que llegaron al minuto 17 con esa mínima ventaja. Fue entonces cuando Javi Sánchez, en boca de gol, hizo el 0-2. Con ese marcador finalizó un primer tiempo donde a los califales les pesó en parte la exigente carga de trabajo de la semana, sobre todo en cuento a fluidez ofensiva se refiere.

Tras la reanudación, los pozoalbenses recortaron diferencias. Víctor batió a Cristian tras definir con calidad ante la salida del meta blanquiverde. Corría el 24' de juego. Apenas sin tiempo para saborear el tanto, Jesús Rodríguez acertó con la meta de Tubi merced a un potente chut lejano. Tal circunstancia hizo mella en el Autocares Vilaplana, que encajó casi de forma consecutiva tres nuevos tantos. Pablo del Moral, Zequi y Keko, sus autores. La lógica diferencia de categoría se imponía en el Juan Sepúlveda.

Ya en la recta final de envite, intercambio de golpes. David Leal y Pablo del Moral en dos ocasiones –logró un hat-trick- elevaron a nueve las dianas de los capitalinos; Álvaro, tras ejecutar una falta indirecta, redujo diferencias para los locales. El 2-9, marcador al término de los 40 minutos. El próximo compromiso amistoso de los de Maca llegará el próximo viernes 23, fecha en la que visitarán a la UMA Antequera, conjunto recién descendido a la 2ª División.

- Ficha técnica:

2 - Autocares Vilaplana Pozoblanco FS: Felipe, Álvaro, Jurado, Tete y Thiago (cinco inicial). También jugaron Manu, Crespo, Dalmacio, Víctor, Tomás, Tubi, Alfonso y Rafa Calero.

9 - Córdoba Futsal: Gonzalo, Giasson, Juanra, David Leal y Koseki (cinco inicial). También jugaron Cristian, Jesús Rodríguez, Manu Leal, César, Cristian Cárdenas, Pablo del Moral, Zequi, Keko y Javi Sánchez.

Árbitros: Bustos Caparrós y Delgado Ramínez (C. Córdoba). Crono: Portero Leal. Gran arbitraje en líneas generales. Mostraron cartulina amarilla al blanquiverde Giasson.

Goles: 0-1 Koseky (3’). 0-2 Javi Sánchez (17’). 1-2 Víctor (24’). 1-3 Jesús Rodríguez (24’). 1-4 Pablo del Moral (27’). 1-5 Zequi (28’). 1-6 Keko (30’). 1-7 David Leal (33’). 2-7 Álvaro (36’). 2-8 Pablo del Moral (38’) 2-9. Pablo del Moral (39’).

Incidencias: Encuentro amistoso celebrado en el Polideportivo Municipal Juan Sepúlveda de Pozoblanco ante 200 espectadores.