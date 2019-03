La casta del Córdoba Futsal le vale un punto (3-3)

Partido igualado disputado en Vista Alegre tanto por el Córdoba CF Futsal como por ElPozo Ciudad de Murcia. Ambos equipos han tenido sus alternativas en el dominio, pero finalmente el duelo ha concluido con un empate a tres. Y todo, a falta de siete jornadas para que concluya la liga regular en 2ª División. El punto, a tenor de la entidad del rival, puede considerarse como positivo, máxime cuando ambos equipos tuvieron opciones de llevarse la contienda.

El primer acto en Vista Alegre dejó a las claras que llevarse los tres puntos ante el conjunto levantino iba a ser una ardua tarea. Los de Josan González, vigentes campeones de liga en la categoría de plata, mostraron una extraordinaria solvencia en Vista Alegre durante los primeros 20 minutos. Así, prácticamente en uno de sus primeros acercamientos dignos de mención lograron poner el luminoso en franquicia. Del posible 1-0 de Pakito, al 0-1 de Cámara. Tocaba remar contra corriente.

La expulsión por doble amarilla de Shimizu en el 8’ no fue aprovechada por un Córdoba CF Futsal que tuvo opciones suficientes como para haber igualado la contienda. Pero no fue así. Y eso el filial de ElPozo Murcia no lo desaprovechó. Loren, en el 16’, puso un peligroso 0-2 en el marcador. Por suerte, el empuje tuvo recompensa para los de Maca. Manu Leal, a falta de 11 segundos para el descanso, no desaprovechó el doble penalti con el que fue castigado el cuadro visitante. El 1-2 al ecuador de choque dejaba todo abierto para el segundo acto.

A la vuelta de vestuarios, igualada cordobesista. Koseky, en una buena acción de contra local, empató el encuentro en el 24’. El prieguense envió a la red el cuero tras una gran asistencia de Catiti. Arrancaba un partido completamente nuevo. El miedo a perder, a partir de ahí, se hizo latente en Vista Alegre; la importancia de la cita, máxima. Quizá por ello, las ocasiones de gol no fueron muy numerosas. Juanra y Catiti tuvieron las más nítidas de un cuadro blanquiverde que jugó desde el minuto 35 con la amenaza del doble penalti. ElPozo Ciudad de Murcia también tuvo sus opciones pero se topó con un inspirado Nono bajo palos.

Los dos últimos minutos fueron no aptos para cardiacos. Altamirano, con un auténtico golazo, adelantó a los murcianos a falta de dos minutos para la conclusión. Apenas segundos después, Koseky volvió a igualar la contienda, estableciendo el que a la postre sería definitivo 3-3.

Córdoba Futsal - ElPozo Ciudad de Murcia (3-3)

Córdoba CF Futsal: Nono, Pakito, Juanra, Manu Leal y Cristóbal (cinco inicial). También jugaron Catiti, Cordero, César, Koseky, David Leal y Keko.

ElPozo Ciudad de Murcia: Guillamón, Cristian, Shimizu, Gambín y Cámara (cinco inicial). También jugaron Ismael, Cobarro, Paniagua, Josema, Loren y Altamirano.

Árbitros: Mayo López y Panadero Díaz-Concha (C. Madrileño). Mostraron cartulina amarilla a los blanquiverdes Koseky y Nono Castro, así como a los visitantes Sanabria, Paniagua y Shimizu, este en dos ocasiones, por lo que fue expulsado (8’).

Goles: 0-1 Cámara (7’) 0-2 Loren (16’) 1-2 Manu Leal (19’) 2-2 Koseky (24’) 2-3 Altamirano (38’) 3-3 Koseky (38’)

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 23ª jornada liguera de 2ª División disputado en el Palacio Municipal de Deportes “Vista Alegre” ante 1.800 espectadores.